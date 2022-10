नाशिक : ॲक्टिवा मोपेड दुचाकी विकत घेण्यासाठी आलेल्या संशयिताने ॲक्टिवा (MH 15 AM 8400) ट्रायलसाठी घेऊन गेला, तो परत आलाच नाही. याप्रकरणी मुंबई नाका पोलिसात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Activa stolen under name of bike trial Nashik Latest Crime News)

श्रेयस संजय बोथरा (रा. जैन कॉलनी, गायकवाड नगर, मुंबई नाका) यांच्या फिर्यादीनुसार, गेल्या बुधवारी (ता. १९) दुपारी अडीच वाजेच्या सुमारास बोथरा यांच्या फोनवर अनोळखी व्यक्तीने संपर्क साधून मी समीर मोतीवाला बोलत असून मला तुमची ॲक्टिवा ३० हजाराला विकत घ्यायची असल्याचे म्हणाला. त्यानंतर तो बोथरा यांच्या घरी आला आणि ट्रायल घ्यायची म्हणून ॲक्टिवा घेऊन गेला. मात्र बर्याच वेळ होऊनही तो परतलाच नाही. याप्रकरणी बोथरा यांनी पोलीस ठाणे गाठून फिर्याद दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे

