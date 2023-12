Nashik News: सरकारी काम अन सहा महिने थांब..! रिक्त जागांमुळे सरकारी कामकाज अधू, कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त ताण

Nashik News : ‘सरकारी काम अन् सहा महिने थांब’ अशी म्हण आहे. यास सरकारी व्यक्ती, प्रवृत्तीबरोबरच सरकारी धोरणेदेखील कारणीभूत आहे. सरकारी धोरणात महसुली खर्चाचा समावेश होतो. महसुली खर्चात सातत्याने वाढ होत आहे. महसुली खर्चात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे वेतनावर सर्वाधिक खर्च होतो.

त्याव्यतिरिक्त वीज, पाणी, वाहने, सरकारी कर व अन्य पायाभूत या बाबींचा समावेश होतो. वाढत्या खर्चामुळे रिक्त पदे भरण्याला कायद्याने मर्यादा आहे. त्यामुळे रिक्त पदाच्या व्यक्तीचे कामाचा बोजा अन्य कर्मचाऱ्यांवर पडतो.

काम करण्यास मर्यादा आहे. कामाच्या मर्यादेमुळे काम करण्यास टाळाटाळ होते. या सर्वांचा परिणाम कामकाजावर होतो. एकीकडे राज्यात आरक्षणाची लढाई सुरू असताना दुसरीकडे सरकारी कार्यालयांमध्येदेखील भरती प्रक्रिया राबविली जात नाही. या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाच्या सरकारी कार्यालयातील रिक्त जागांचा ‘सकाळ’ टीमने आढावा घेतला. (Additional stress on employees due to vacancies in government office nashik news)