Adi Seva Kendra : आदिवासी बांधवांच्या समस्या आता घरपोच सुटणार! राज्यात ६,८५९ 'आदिसेवा केंद्रे' कार्यान्वित

नाशिक: केंद्र सरकारच्या आदि कर्मयोगी अभियानांतर्गत सहा हजार ८५९ गावांमध्ये 'आदिसेवा केंद्रे' कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. आदिवासी बांधवांच्या समस्या आणि तक्रारी तातडीने सोडविण्यासाठी ही केंद्रे कार्यरत राहतील. १७ नोव्हेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राज्यभर 'आदिसेवा पर्व' राबविण्यात आले. .गावपातळीवर विविध उपक्रम राबविण्यात आले. ज्यात शिवारफेरी, महिला सभा, वॉर्ड सभा आणि घरोघरी भेटींचा समावेश होता. शिवार फेरीद्वारे शेती आणि पर्यावरणाशी संबंधित मुद्दे समजून घेण्यात आले. महिला सभांमधून महिलांच्या गरजा आणि सुरक्षेच्या प्रश्नांवर चर्चा झाली. वॉर्ड सभांद्वारे स्थानिक पातळीवरील समस्या उजेडात आल्या. गावकऱ्यांच्या गरजा जाणून घेत विकास आराखडा तयार करण्यात आला..गावविकास आराखड्यानुसार पुढील पाच वर्षांत आदिवासी समाजाला आवश्यक सेवा पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. या आराखड्यांना २ ऑक्टोबर २०२५ ला झालेल्या विशेष ग्रामसभेत मंजुरी घेण्यात आली. प्रत्येक आदिसेवा केंद्रात दर आठवड्याला विविध अधिकारी उपस्थित राहून आदिवासी बांधवांच्या समस्या व तक्रारींचे निराकरण करणार आहेत. यात ग्रामविकास, महसूल, कृषी, आदिवासी विकास विभाग आदी शासकीय यंत्रणांतील अधिकाऱ्यांचा समावेश असेल..प्रतिसादात्मक प्रशासन निर्मितीप्रतिसादात्मक प्रशासन निर्मितीसाठी देशात २० लाख, तर राज्यात सुमारे एक लाख आदि कर्मयोगींची फौज उभारली जात आहे. यामुळे प्रशासन आणि आदिवासी बांधव यांच्यात थेट संवाद साधण्याची प्रभावी व्यवस्था निर्माण झाली. या अभियानात महाराष्ट्रातील २३ जिल्ह्यांमधील १९९ तालुक्यांतील सहा हजार ८५९ गावांचा समावेश आहे..Nitesh Rane: मत्स्यशेतीचे २२ कोटींचे नुकसान; मराठवाड्यात बोटी, होड्या, जाळे गेले वाहून.लोकसहभाग आणि प्रशासनाचा सक्रिय पाठपुरावा यांच्या माध्यमातून गावविकास आराखडा प्रभावीपणे राबविला जाईल. यामुळे पुढील पाच वर्षांत आदिवासी समाजाला आवश्यक सर्व मूलभूत सेवा उपलब्ध होऊन सर्वांगीण विकास साधता येईल.- डॉ. अशोक उईके, आदिवासी विकासमंत्री.