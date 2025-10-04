नाशिक

Adi Seva Kendra : आदिवासी बांधवांच्या समस्या आता घरपोच सुटणार! राज्यात ६,८५९ 'आदिसेवा केंद्रे' कार्यान्वित

सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: केंद्र सरकारच्या आदि कर्मयोगी अभियानांतर्गत सहा हजार ८५९ गावांमध्ये ‘आदिसेवा केंद्रे’ कार्यान्वित करण्यात आली आहेत. आदिवासी बांधवांच्या समस्या आणि तक्रारी तातडीने सोडविण्यासाठी ही केंद्रे कार्यरत राहतील. १७ नोव्हेंबर ते २ ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत राज्यभर ‘आदिसेवा पर्व’ राबविण्यात आले.

