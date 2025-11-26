Adivasi Ashram School Protes : आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचा संघर्ष संपणार? चार महिन्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन माघारीच्या मार्गावर!

नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळेत खासगी कंपनीमार्फत (बाह्यस्रोत) कंत्राटी भरतीविरोधात तब्बल चार महिने अन् १८ दिवसांपासून सुरू असलेले बिऱ्हाड आंदोलन संपण्याची शक्यता आहे. आंदोलकांनी स्वतःहून आदिवासी आयुक्तांची मंगळवारी (ता. २५) भेट घेत बाह्यस्रोत भरती प्रक्रियेत सहभागी होण्याची इच्छा दर्शविली. यासंदर्भात त्यांना लेखी आश्वासन हवे असून, आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके याविषयी सकारात्मक असल्याने बुधवारी (ता.२६) आंदोलक घरी परतण्याची शक्यता आहे. .आदिवासी विकास विभागाने रोजंदारी (तासिका) तत्त्वावरील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या जागी कंत्राटी भरतीसंदर्भात २१ मे २०२५ ला आदेश काढले. रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी या भरती प्रक्रियेला तीव्र विरोध करत ९ जुलै २०२५ पासून आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले होते. एक, दोन आठवड्यांमधे यावर तोडगा निघेल, अशी अपेक्षा असताना महिना, दोन महिने नव्हे, तर तब्बल चार महिने झाले तरी हे कर्मचारी रस्त्यावर अहोरात्र पाल ठोकून आहेत..त्यामुळे त्र्यंबकेश्वर नाका ते गडकरी चौक या दोन्ही सिग्नलपर्यंतचा रस्ता एका बाजूने बंद ठेवला आहे. या दरम्यान, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, आदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांच्यासोबत चर्चा व बैठक झाली. पण बाह्यस्रोत भरतीप्रक्रिया रद्द झाली नाही. नाशिकमधील एका संस्थेला खासगी भरतीचे ८४ कोटींचे कत्राट मिळाले. त्यांनी भरतीप्रकिया सुरू केली. .मात्र, ढिसाळ कारभाराचा प्रशासनाला त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे ४३२ पदांपैकी केवळ ११७ जागांवर नियुक्ती झाली. उर्वरित ३१५ जागा आजही रिक्त आहेत. त्या जागांवर विनाअट नियुक्ती मिळावी, अशी मागणी या आंदोलकांनी केली आहे. तसेच ४ सप्टेंबर २०२५ ला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर त्यांनी बाह्यस्रोत भरतीत रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना विनाअट समाविष्ट करून घेण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांची अंमलबजावणी आता करण्याची मागणी या आंदोलकांनी मंगळवारी आदिवासी आयुक्तांकडे केली. .अपात्र असलेल्या मात्र यापूर्वी रोजंदारी स्वरूपात कार्यरत राहिलेल्या कर्मचाऱ्यांना पात्रतेसाठी एक-दोन वर्षांची संधी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच मागण्यांसंदर्भात लेखी आश्वासन द्यावे, अशी अटही त्यांनी घातली. मात्र, आंदोलकांच्या या मागण्यांबाबत आदिवासी विकासमंत्री प्रा. उईके हे अंतिम निर्णय घेतील, असे आयुक्तांनी त्यांना सांगितले. त्यांनी अनुमती दिली तर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना बाह्यस्रोत भरतीत समाविष्ट करून घेतले जाईल, असे आयुक्तांनी सांगितले. मंत्री प्रा. उईके यांच्याकडून बुधवारी या आंदोलनाविषयी अंतिम निर्णय घेण्याची शक्यता आहे. .त्यांच्याकडून लेखी मिळताच बिऱ्हाड आंदोलक येथून उठण्याच्या तयारीत आहेत. या बैठकीप्रसंगी आदिवासी आयुक्त लीना बनसोड, उपायुक्त हेमलता अहिरराव, अपर आयुक्त (शिक्षण) दिलीप खोकले, समन्वयक पांडुरंग खांडवी, रोजंदारी कर्मचारी तुळशीराम खोटरे, ललितकुमार चौधरी, रमेश आहेर, हिरामण भांगरे, अमोल पवार, रूपेश गावित, श्रीकांत ठाकूर उपस्थित होते..Anil Autade: बॅंकांची शेतकऱ्यांकडून सक्तीने कर्जवसुली : अनिल औताडे; शेतकरी संघटनेचे अपर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन .आंदोलकांची निराशाबाह्यस्रोत भरतीप्रक्रिया रद्द झाल्याशिवाय बिऱ्हाड आंदोलक मागे हटणार नाहीत, असा निर्धार करीत आंदोलकांनी आयुक्तालयासमोर पाल ठोकला. गेल्या चार महिन्यांतील पाऊस, ऊन, वारा अंगावर झेलत, तर कधी पायी मोर्चाही काढला. आदिवासी महापंचायत घेऊन त्याचे ठराव थेट मुंबईपर्यंत पायी घेऊन गेले. पण त्यांच्या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत. मंत्री नरहरी झिरवाळ, आमदार हिरामण खोसकर, नितीन पवार यांनी आंदोलकांची बाजू लावून धरली. पण,च प्रशासन व सरकार दोघांनीही त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केले. दिवसेंदिवस आंदोलकांची संख्या रोडावत गेली. आता तर पालिकांची आचारसंहिता लागू असल्याने धोरणात्मक निर्णय अशक्य आहे. अशा परिस्थितीत आंदोलकांनी माघार घेत कंत्राटी भरतीतून समाविष्ट होण्याचा निर्णय घेतला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.