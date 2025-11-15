Election News : आदिवासी विकास महामंडळ निवडणुकीत मतदारांचा उत्साह; राज्यभरात तब्बल ९७ टक्के मतदान!

नाशिक: महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळाच्या पंचवार्षिक निवडणुकीत शुक्रवारी (ता. १४) राज्यभरात ९७ टक्के मतदान झाले. १७ जागांसाठी ४१ उमेदवार रिंगणात आहेत. येत्या रविवारी मतमोजणी होणार आहे..नाशिक गटासाठी असलेल्या १६३ मतदारांपैकी सर्वांनीच मतदानाचा हक्क बजावला. याशिवाय नऊ केंद्रांवर १०० टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. आदिवासी विकास महामंडळाच्या १७ जागांसाठी सन २०१० नंतर निवडणूक होत आहे, त्यामुळे या निवडणुकीसाठी यंदा इच्छुकांची मोठी भाऊगर्दी झाली होती..Bihar Exit Polls : १५ पैकी १४ एक्झिट पोल 'एनडीए'च्या बहुमतावर ठाम! पोल डायरीचा अंदाज निकालाशी सर्वाधिक जुळला.माघारीच्या अंतिम दिवशी काही जागा बिनविरोध करण्याचा प्रयत्न झाला, परंतु हा प्रयत्न निष्फळ ठरला. केवळ अहिल्यानगर-पुणे-रायगड व अमरावती या गटातील जागा बिनविरोध झाल्या. जव्हार, शहापूर, नाशिक, नंदुरबार, किनवट, यवतमाळ, नागपूर, देवरी आणि चंद्रपूर या केंद्रांवर १०० टक्के मतदान झाले, तर खेड या एकमेव केंद्रावर सर्वात कमी म्हणजे ५४ टक्के मतदान झाले आहे. याशिवाय अकोले (८१.०८ टक्के), धुळे (९७ टक्के), रावेर (८३.३३ टक्के), चिखलदरा (८५ टक्के), गडचिरोली (९९ टक्के) व अहेरी (९७.३३ टक्के) मतदान झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.