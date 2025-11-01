Nashik Sports : क्रीडा गुणवंतांसाठी खुशखबर! नाशिकमध्ये ६०० विद्यार्थ्यांची 'आदिवासी क्रीडा प्रबोधिनी' लवकरच

नाशिक: आदिवासी विद्यार्थ्यांमधील सुप्त क्रीडा गुण विकसित होण्यासाठी ६०० विद्यार्थी क्षमतेची क्रीडा प्रबोधिनी स्थापन करण्यात येईल, असे प्रतिपादन आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी शुक्रवारी (ता. ३१) येथे केले..आदिवासी विकासमंत्री डॉ. उईके यांच्या हस्ते शुक्रवारी (कै.) मीनाताई ठाकरे विभागीय क्रीडा संकुलात एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूलच्या राज्यस्तरीय क्रीडा स्पर्धांचे उद्घाटन झाले, त्या वेळी ते बोलत होते. या वेळी खासदार डॉ. शोभा बच्छाव, आमदार नितीन पवार, आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त लीना बनसोड, अपर आयुक्त गोपीचंद कदम, दिनकर पावरा, प्रकल्प अधिकारी नरेश अकुनूरी (कळवण), अर्पिता ठुबे (नाशिक) उपस्थित होते. .मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, की राज्यात ३७ एकलव्य मॉडेल रेसिडेन्शियल स्कूल सुरू आहेत. तेथे ११ हजार ३०० विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच, या विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शैक्षणिक सुविधा देत त्यांच्यातील गुणवत्ता वाढीसाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. या वेळी खासदार डॉ. बच्छाव यांनी मार्गदर्शन केले. आयुक्त बनसोड यांनी प्रास्ताविक केले..भारतातच घ्या जगातील टॉप डेस्टिनेशनचा आनंद.दोन हजार विद्यार्थी, तीन दिवस स्पर्धातीन दिवस सुरू राहणाऱ्या या स्पर्धेत दोन हजार ७०४ विद्यार्थी सहभागी झाले आहेत. त्यात एक हजार ४२७ मुलांचा, तर एक हजार २७७ मुलींचा समावेश आहे. या स्पर्धा वैयक्तिक आणि सांघिक अशा दोन्ही प्रकारांत खेळविण्यात येतील. वैयक्तिक प्रकारात तिरंदाजी, अॅथलेटिक्स, बॅडमिंटन, बॉक्सिंग, बुद्धिबळ, जिम्नॅस्टिक्स, ज्यूदो, टेनिस, शूटिंग, पोहणे, टेबल टेनिस, तायक्वांदो, वेटलिफ्टिंग, कुस्ती (फ्री स्टाइल), योगा आदी १५ प्रकारांत, तर सांघिक प्रकारात बास्केटबॉल, फुटबॉल, हँडबॉल, हॉकी, कबड्डी, खो-खो, व्हॉलीबॉल आदी सात खेळांचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.