अस्वली स्टेशन (जि. नाशिक) : इगतपुरी तालुक्यातील मुंढेगाव येथील जिंदाल पॉलिफिल्म कंपनीत काल ता.१रोजी स्फोट होवून लागलेल्या भीषण आगीवर नियंत्रण मिळविण्यात काही अंशी प्रशासनास यश आले आहे. मात्र अजूनही काही अंशी आग धुमसत असून थोड्याफार प्रमाणावर धुराचे लोळ पसरत असून आजही कंपनी परिसरात धुरामुळे परिसर काळवंडलेला दिसून येत आहे. (Administration prohibition orders to came out home gas leakage citizens reagarding jindal company fire accident case nashik Latest Marathi News)

त्यामुळे महसूल प्रशासन सतर्क झाले असून आरोग्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे निर्णय घेत कंपनी परिसरातील पंधरा-वीस किलोमीटर अंतरावरील गावातील नागरिकांना कामाव्यतिरिक्त घराबाहेर न पडण्याचे आणि सक्तीने मास्क वापरण्याचे आदेश इगतपुरीचे तहसीलदार परमेश्वर कासुळे, पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी लता गायकवाड यांच्याकडून प्रशासनास देण्यात आले आहेत.

ग्रामपंचायत पदाधिकारी आणि महसूल प्रशासन त्यादृष्टीने तातडीने कामाला लागले आहे. यात प्रामुख्याने मुंढेगाव,मुकणे,शेणवड, गोंदे दुमाला,पाडळी देशमुख, गरुडेश्वर, माणिकखांब, कावनई, खंबाळे, जानोरी, वाघेरे, समनेरे आदी गावांचा समावेश असून केमिकल युक्त उग्र धुरामुळे श्वसनाचे तसेच त्वचारोगासारखे आजार पसरु नये त्यादृष्टीने खबरदारी म्हणुन प्रशासनातर्फे आदेश काढण्यात आले आहेत.

