Nashik Wine Production : पावसाचा फटका! नाशिकच्या वाइन उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता

Continuous Rainfall Threatens Nashik’s Grape and Wine Production : सततच्या पावसामुळे नाशिक जिल्ह्यातील द्राक्षबागांना फटका बसला असून, त्याचा थेट परिणाम वाइन उत्पादनावर होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पुढील वर्षी ५० टक्क्यांपर्यंत वाइन उत्पादन घटू शकते.
नाशिक: सहा महिन्यांपासून पाऊस होत असल्याने द्राक्ष उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असताना वाइन उत्पन्नातही ५० टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. मात्र, वाइन उत्पादकांकडे सध्या मुलबक प्रमाणात साठा असल्याने कमी उत्पन्नाचा परिणाम पुढील वर्षी जाणवेल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे.

