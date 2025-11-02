Nashik Wine Production : पावसाचा फटका! नाशिकच्या वाइन उत्पादनात ५० टक्क्यांपर्यंत घट होण्याची शक्यता

नाशिक: सहा महिन्यांपासून पाऊस होत असल्याने द्राक्ष उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असताना वाइन उत्पन्नातही ५० टक्के घट होण्याची शक्यता वर्तविली जाते. मात्र, वाइन उत्पादकांकडे सध्या मुलबक प्रमाणात साठा असल्याने कमी उत्पन्नाचा परिणाम पुढील वर्षी जाणवेल, असा अंदाज तज्ज्ञांनी वर्तविला आहे. .देशभरात १२० वाइनरी असून, त्यापैकी एकट्या नाशिक जिल्ह्यात ७० वाइनरी आहेत. महाराष्ट्र व कर्नाटकमध्ये द्राक्षासह वाइनचे उत्पादन सर्वाधिक होते. देशभरातील वाइनमध्ये तीन कोटी लिटर वाइन बनते आणि देशांतर्गत तिची विक्री मोठ्या प्रमाणात होते. निर्यातीचे प्रमाण अवघे सात ते आठ टक्के असल्याने उत्पादनात घट झाली, तरी निर्यातीवर त्याचा काहीच परिणाम होणार नाही. मात्र, देशांतर्गत विक्रीत वाढ होणे अपेक्षित आहे..वाइन विक्रीत अपेक्षित वाढ झालेली दिसत नसल्याने सद्यस्थितीला ‘वाइनरी’ उत्पादकांकडे पुरेसा साठा शिल्लक आहे. त्यात ‘फ्री ट्रेड’ धोरणामुळे विदेशी वाइन विक्रीसाठी देशात येते. त्यांच्यावरील करही सरकारने कमी केला आहे. त्यामुळे द्राक्षाचे उत्पन्न कमी झाले तरी उत्पादन कमी होईल, त्याचा थेट परिणाम पुढील वर्षीच्या विक्रीवर होताना दिसेल. ३ कोटी लिटर वाइनचे उत्पादन हे दीड कोटी लिटरपर्यंत येऊ शकते. त्याचा निश्चितपणे अंदाज डिसेंबरपर्यंत येईल, असेही वाइन उत्पादकांकडून सांगण्यात येत आहे..Mumbai Rain Alert: महाराष्ट्राला पाऊस पुन्हा झोडपणार, मुंबईसह १२ जिल्ह्यांत धो-धो कोसळणार; यलो अलर्ट जारी.द्राक्ष उत्पन्नात घट झाल्यास त्याचा वाइन उत्पादनावर निश्चितपणे परिणाम होईल. सद्यस्थिती पाहता ५० टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते. पण, डिसेंबरमध्ये आपल्याला त्याचा निश्चितपणे अंदाज येईल.- जगदीश होळकर, अध्यक्ष, ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर असोसिएशन.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.