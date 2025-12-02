Nashik Industrial Expo : नाशिकमध्ये दीड हजार कोटींची गुंतवणूक! 'आयमा इंडेक्स-२०२५' औद्योगिक महाकुंभाचा उत्साहात समारोप

नाशिक: अंबड इंडस्ट्रीज अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनतर्फे (आयमा) आयोजित ‘आयमा इंडेक्स-२०२५’ या औद्योगिक महाकुंभाचा सोमवारी (ता.१) उत्साहात समारोप झाला. त्र्यंबकेश्वर रोडवरील ठक्कर डोम येथे झालेल्या या चारदिवसीय प्रदर्शनात लाखांहून अधिक उद्योजक व नाशिककरांनी उपस्थिती लावली. या प्रदर्शनात नाशिकमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीसंदर्भात साधारणत: दीड हजार कोटींच्या आसपास करार करण्यात आले. तसेच, विविध स्टार्ट-अप्सनी नाशिककरांचे लक्ष वेधून घेतले..‘आयमा इंडेक्स-२०२५’ च्या सांगता सोहळ्याप्रसंगी एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राच्या सहसंचालक वृषाली सोनी, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी निंबाजी भड, बीएसएनएलचे महाव्यवस्थापक सारंग मांडवीकर हे प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते..व्यासपीठावर आयमाचे अध्यक्ष ललित बूब, आयमा इंडेक्स चेअरमन वरुण तलवार, सरचिटणीस प्रमोद वाघ, उपाध्यक्ष राजेंद्र पानसरे, उमेश कोठावदे, बीओपीपी चेअरमन ज्ञानेश्वर गोपाळे, आयपीपी निखिल पांचाळ, सचिव हर्षद बेळे, निमाचे अध्यक्ष आशिष नहार आदी उपस्थित होते..दीपक पाटील यांनी मनोगतात ‘आयमा’ सह विविध संघटनांमधील समन्वयाबाबत कौतुकोद्गार काढले. तर वृषाली सोनी यांनी ''आयमा''ने दरवर्षी हे प्रदर्शन भरवावे, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. यावेळी ‘आयमा’ तर्फे प्रदर्शन यशस्वितेसाठी सहकार्य करणाऱ्या सर्व घटकांचे आभार मानण्यात आले. मान्यवरांच्या हस्ते प्रायोजक, स्टॉलधारक तसेच स्वयंसेवकांचा सत्कार करण्यात आला..यशस्वितेसाठी आयमाचे सचिव योगिता आहेर, खजिनदार गोविंद झा, दिलीप वाघ, अविनाश मराठे, जयदीप अलिमचंदानी, जगदीश पाटील, हेमंत खोंड, रवींद्र झोपे, अविनाश बोडके, मनीष रावल, रवींद्र महादेवकर यांच्यासह अन्य पदाधिकारी व सदस्यांनी मेहनत घेतली..उद्योजकांचा भरभरून प्रतिसाद‘आयमा इंडेक्स-२०२५’ प्रदर्शनाला उद्योजकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. चारदिवसीय प्रदर्शनात लाखांहून अधिक नागरिकांनी दिलेली भेट आयोजकांसाठी सुखद धक्का ठरली. प्रदर्शनामुळे येत्या काही दिवसांमध्ये कोट्यवधींची गुंतवणूक नाशिकमध्ये येण्याची शक्यता बळावली आहे, असा विश्वास आयोजकांनी व्यक्त केला. प्रदर्शनात राजकीय पदाधिकारी, शासकीय अधिकारी, विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी दिलेल्या भेटी तसेच विविध विषयांवरील परिसंवाद, ड्रोन-शो, गोदाआरती आणि ढोल पथकाच्या प्रात्यक्षिकांमुळे अधिक रंगत आली..आधुनिक यंत्रसामग्री‘आयमा इंडेक्स’ ची यंदाची थीम ‘कनेक्ट, कोलॅबोरेट अॅन्ड क्रिएट’ अशी होती. या औद्योगिक प्रदर्शनात अभियांत्रिकी, मशिन टूल्स, मेकॅट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, मेकॅनिकल, इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स, औद्योगिक वस्तू, आयटी, आयटीएस, ऑफिस ऑटोमेशन, अपारंपरिक ऊर्जा, बँकिंग, विमा आणि वित्त, शिक्षण आणि पर्यटन या विषयांवर स्टॉल्स होते. .खास आकर्षण म्हणून ईव्ही व एआय ची विविध प्रकारची उत्पादने तसेच ईव्ही वाहने आणि एआय उत्पादने या विषयी तीन हजार ७५५ हून अधिक स्टॉल्स होते. अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीसह नावीन्यपूर्ण उत्पादित केलेल्या उदयोन्मुख उद्योजकांचे नवनवीन कलाविष्कार पाहण्याची संधी यानिमित्त उपलब्ध झाली..Satellite Toll System : नितीन गडकरींच्या ड्रीम प्रोजेक्टला मोठा झटका, सॅटेलाईट टोल टॅक्स कलेक्शन प्रोजेक्ट स्थगित; नेमकं कारण काय?.आयमा इंडेक्स २०२५ ला उद्योजक, विविध देशांची शिष्टमंडळे व नाशिककरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. प्रदर्शनाचे हे यश असून, सर्वांच्या सहकार्याने ते साध्य झाले आहे. प्रदर्शनामुळे येत्या काळात नाशिकमध्ये औद्योगिक गुंतवणूक वाढेल. नाशिकच्या उद्योजकांनाही बाहेर गुंतवणुकीसाठी दारे खुली झाली आहेत.- ललित बूब, अध्यक्ष, ‘आयमा’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.