नाशिक

Nashik Industrial Expo : नाशिकमध्ये दीड हजार कोटींची गुंतवणूक! 'आयमा इंडेक्स-२०२५' औद्योगिक महाकुंभाचा उत्साहात समारोप

Grand Conclusion of AIMA Index 2025 in Nashik : नाशिक येथील त्र्यंबकेश्वर रोडवरील ठक्कर डोम येथे आयोजित 'आयमा इंडेक्स-२०२५' या चारदिवसीय औद्योगिक प्रदर्शनाचा सोमवारी उत्साहात समारोप झाला; प्रदर्शनात सुमारे दीड हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचे करार झाले.
Industrial Expo

Industrial Expo

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: अंबड इंडस्ट्रीज अॅन्ड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनतर्फे (आयमा) आयोजित ‘आयमा इंडेक्स-२०२५’ या औद्योगिक महाकुंभाचा सोमवारी (ता.१) उत्साहात समारोप झाला. त्र्यंबकेश्‍वर रोडवरील ठक्कर डोम येथे झालेल्या या चारदिवसीय प्रदर्शनात लाखांहून अधिक उद्योजक व नाशिककरांनी उपस्थिती लावली. या प्रदर्शनात नाशिकमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीसंदर्भात साधारणत: दीड हजार कोटींच्या आसपास करार करण्यात आले. तसेच, विविध स्टार्ट-अप्सनी नाशिककरांचे लक्ष वेधून घेतले.

Loading content, please wait...
Nashik
Technology
maharashtra
Business
MIDC
Investment

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com