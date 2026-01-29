नाशिक

Ajit Pawar : राजकारणापलीकडचे ऋणानुबंध! नाशिकच्या गौरवशाली इतिहासासाठी दादांनी ओतला २५ कोटींचा निधी

Ajit Pawar’s Political and Developmental Ties with Nashik : जिल्ह्यात सर्वाधिक सात आमदार त्यांनी निवडून आणले आणि त्यातील तिघांना मंत्रिमंडळात स्थान देत नाशिकचे राज्यस्तरावर महत्त्वही वाढविले.
नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाशिकसोबत जुने ऋणानुबंध राहिले. जिल्ह्यात सर्वाधिक सात आमदार त्यांनी निवडून आणले आणि त्यातील तिघांना मंत्रिमंडळात स्थान देत नाशिकचे राज्यस्तरावर महत्त्वही वाढविले. केवळ राजकीय पातळीवर महत्त्वाकांक्षा न ठेवता येथील नदीजोड प्रकल्पांना आर्थिक मदत दिल्याने गारगाई-देवनदी, नांदूरमध्यमेश्‍वरला चक्राकार गेट बसविणे, दिंडोरीतील वळण योजना मंजूर केल्या.

