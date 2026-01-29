Ajit Pawar : राजकारणापलीकडचे ऋणानुबंध! नाशिकच्या गौरवशाली इतिहासासाठी दादांनी ओतला २५ कोटींचा निधी

नाशिक: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाशिकसोबत जुने ऋणानुबंध राहिले. जिल्ह्यात सर्वाधिक सात आमदार त्यांनी निवडून आणले आणि त्यातील तिघांना मंत्रिमंडळात स्थान देत नाशिकचे राज्यस्तरावर महत्त्वही वाढविले. केवळ राजकीय पातळीवर महत्त्वाकांक्षा न ठेवता येथील नदीजोड प्रकल्पांना आर्थिक मदत दिल्याने गारगाई-देवनदी, नांदूरमध्यमेश्वरला चक्राकार गेट बसविणे, दिंडोरीतील वळण योजना मंजूर केल्या. .आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा परवाना वाचविण्यासाठी त्यांनी नोव्हेंबर २०२५ मध्ये राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत नाशिक जिल्हा बँकेला ६७२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा राहिला. बँकेला अद्याप पूर्ण मदत मिळालेली नसली तरी अर्थमंत्री म्हणून मान्यता देण्यात त्यांनी महत्त्वाची भूमिका निभावली. त्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्हा बँकेचा परवाना वाचला आहे..सिन्नर तालुक्याला वरदान ठरलेल्या देवनदी-गारगाई या योजनेला तब्बल १३ हजार कोटी देण्यात अजित पवारांचे योगदान मोठे आहे. केवळ एका तालुक्यासाठी एवढ्या मोठ्या प्रमाणात निधी दिल्याचे हे दुर्मिळ उदाहरण आहे..गेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर ही घोषणा झाल्याने सिन्नरचे आमदार ॲड. माणिकराव कोकाटे यांना या योजनेचा राजकीयदृष्ट्या फायदा झाला. नांदूरमध्यमेश्वर येथील बंधाऱ्यात गाळ साचल्यामुळे गोदावरीच्या पुराचे पाणी थेट शेतात जात होते. यातून मार्ग काढण्यासाठी अजित पवारांनी या ठिकाणी चक्राकार गेट बसविण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे पुराच्या पाण्याला अडथळा निर्माण झाला नाही. परिणामी, शेतात जाणारे पाणी नदीतून वाहू लागल्याने होणारे नुकसान टळले. .दिंडोरी व पेठमधील पावसाचे पाणी समुद्राला जाऊन मिळते. त्याचा नाशिक जिल्ह्याला पुरेसा उपयोग होत नसल्याची बाब मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी निदर्शनास आणून दिल्यानंतर येथील वळण योजनांना मंजुरी दिली. परिणामी, दिंडोरी-पेठमधील पाच धरणे ‘ओव्हरफ्लो’ होऊ लागल्याने त्याचे पाणी इतर तालुक्यांतील शेतीला फायदा झाला. जिल्ह्यासाठी ही योजना वरदान ठरली असून, यातही अजित पवारांची दूरदृष्टी दिसून येते. अशा स्वरूपाच्या अनेक योजना, विकासकामे मंजूर करण्यात यांचा प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सहभाग राहिला आहे..Ajit Pawar Death : हृदयद्रावक! 'थांबा ना… आमच्या दादांना नका नेऊ, पाया पडतो तुमच्या..'; अजित पवारांचं पार्थिव उचलताच कार्यकर्त्यांचा आक्रोश.गौरवशाली इतिहासातही योगदाननाशिकच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयास १५० वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल हा गौरवशाली सोहळा साजरा करण्याचा निर्णय तत्कालीन जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी घेतला. त्यासाठी साधारणत: पाच कोटींची मागणी त्यांनी अर्थमंत्र्यांकडे केली. मात्र, केवळ एका कार्यालयापर्यंत हा सोहळा मर्यादित न ठेवता संपूर्ण जिल्ह्यात साजरा होण्यासाठी अजित पवारांनी २५ कोटींचा निधी मंजूर केला. परंतु, दुर्दैवाने २०२० मद्ये कोविड-१९ या महामारीमुळे हा सोहळा होऊ शकला नाही. पण ‘दादां’चे यातही योगदान अविस्मरणीय ठरले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.