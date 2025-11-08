अजितदादांच्या सांगण्यावरून मराठा पोर्टल बंद, हजारो तरुणांना फटका; नरेंद्र पाटलांचा आरोप

संपत देवगिरे, नाशिक : पार्थ पवार यांच्या कंपनीने केलेल्या जमीन व्यवहार प्रकरणामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे अडचणीत आले आहेत. यातच आता अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी काही गंभीर आरोप केले आहेत. नरेंद्र पाटील नाशिक दौऱ्यावर होते. शुक्रवारी त्यांनी मराठा समाजातील बेरोजगार तरुणांशी चर्चा केली. त्यांच्या रोजगार आणि व्यवसाय याबाबतच्या समस्या समजून घेतल्या. यावरूनच त्यांनी अजित पवारांवर आरोप केले आहेत..अण्णासाहेब पाटील महामंडळाची वेबसाईट मंत्री छगन भुजबळ आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बंद पाडली. गेल्या महिन्याभरापासून हे संकेतस्थळ बंद आहे. संकेतस्थळ बंद असल्यानं मराठा समाजातील तरुणांची कोंडी झालीय. हजारो तरुण ऐन दिवाळीत नोकरी व्यवसायासाठीच्या कर्जापासून वंचित राहिल्याचा आरोप नरेंद्र पाटील यांनी केलाय..१८०० कोटींचा जमीन घोटाळा, गुन्हा दाखल झालेले तिघे कोण? पार्थ पवारांवर गुन्हा का नाही? वाचा A to Z.नरेंद्र पाटील यांनी थेट अजित पवार आणि छगन भुजबळ यांच्यावर केलेल्या आरोपाने एकच खळबळ उडाली आहे. नरेंद्र पाटील यांनी अजित पवार यांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा केले आहे. मराठा समाजाच्या युवकांचे नुकसान व्हावे म्हणून उपमुख्यमंत्र्यांनी सत्तेचा वापर केला असा आरोप नरेंद्र पाटील यांनी केल्यानं खळबळ उडालीय..संकेतस्थळ बंद केल्याच्यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना कळवण्यात आलंय. अण्णासाहेब महामंडळाच्या कामकाजात अडथळा आणण्याचा प्रयत्न होत आहे. या संदर्भात अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या दोन मंत्र्यांविरुद्ध गंभीर आरोप केल्यानं आता चर्चेला उधाण आलंय..नरेंद्र पाटील म्हणाले की, मी कोणताही प्रश्न घेऊन अजित पवार यांच्याकडे गेलो की त्यांना वाटते मला निधी पाहिजे आहे. ते माझ्यावर सतत चिडचिड करतात. महिनाभर पोर्टल बंद राहिल्याने १५ हजार मराठा समाजाच्या युवकांचे नुकसान झाले. अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे पोर्टल बंद आहे. त्यामुळे युवकांना नोंदणी, कागद पत्रांची पूर्तता आणि आपले प्रकल्प अहवाल अपलोड करता येत नाहीत. महामंडळाला कर्ज घेतलेल्या युवकांच्या व्याजाचे अनुदान देता येत नाही. एकट्या नाशिक जिल्ह्यात दहा ते बारा हजार मराठा समाजाच्या युवकांची त्यामुळे कोंडी झाली आहे..अण्णासाहेब पाटील महामंडळाच्या अध्यक्षांनीच उपमुख्यमंत्री पवार यांच्यावर हा आरोप केला आहे. आधीच पार्थ पवार यांच्या जमीन घोटाळ्याने पवार अडचणीत आहेत. यातच मराठा समाजाची कोंडी केल्याच्या या आरोपाने अजित पवार यांच्या विषयी रोष वाढू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.