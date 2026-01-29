Sinnar News : "मी राजा नाही, सेवक आहे!" सिन्नरमधील दादांची 'ती' बुलेट रपेट अन् कायद्याचा आदर आजही स्मरणात

सिन्नर: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. विमान दुर्घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी घराघरांत पसरली. तशी दादांच्या सिन्नर तालुक्यातील विविध दौऱ्यांच्याही आठवणी ताज्या झाल्या. दादा म्हणजे शिस्त, शब्द पाळणारा माणूस अशा बोलक्या प्रतिक्रियांनी अनेकांना गरिवरून आले. .जनसन्मान यात्रेवेळी शहरातून बुलेटवर त्यांनी हेल्मेट घालून रपेट मारली. या वेळी कॉलेज जीवनातील आठवणी त्यांनी सिन्नरकरांना सांगितल्या. त्या सांगतानाच दादांनी आपण बऱ्याच दिवसांनी दुचाकीवर बसल्याचे सांगितले. या वेळी ते म्हणाले, की हेल्मेट घातले, कायदा पाळला, अजित पवार आहे म्हणून लोकांना दिसले पाहिजे; परंतु मी दिसलो नाही तरी चालेल पण कायदा पाळला पाहिजे. .आम्हीच सांगतो कायदा पाळा, म्हणून आम्हाला पाळला पाहिजे, असे शिस्तप्रिय असलेल्या दादांनी सांगितले. त्याची आठवण सिन्नरकरांना झाली. या वेळी प्रशासकीय इमारतीचे लोकार्पण करताना एका दरवाजाची अवस्था पाहून अधिकाऱ्यावर संतापले. आम्ही कामाचे पैसे देतो, असे काम अपेक्षित नाही, पुढच्या वेळी सिन्नरमध्ये आल्यावर असे दिसायला नको, असे शिस्तीचे बोल सुनावले. तर शहा येथील सभेत आमदार माणिकराव कोकाटे यांना मंत्री करण्याचा दिलेला शब्दही दादांनी पाळल्याची आठवण सिन्नरकरांना झाली..Ajit Pawar : विकासाचा सूर्य मावळल्याने जिल्ह्यात शोककळा.जमिनीवरील नेताजनसन्मान यात्रेवेळी त्यांनी आम्ही कोणी राजे नसल्याचे सांगितले. सेवक आहोत. मी ११ वर्षांचा असताना वडिलांचे निधन झाले. मी खते वाहिली, धारा काढल्या, मी मोठ्या राजकीय नेत्याचा पुतण्या असलो तरीही मी कष्ट केले. देशात-राज्यात घटना घडल्या, काही चुकले तर चुका सांगा, त्या दुरुस्ती करणार, असे ते म्हणाले. याची आठवण सिन्नरकरांना झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.