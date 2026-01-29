नाशिक

Sinnar News : "मी राजा नाही, सेवक आहे!" सिन्नरमधील दादांची 'ती' बुलेट रपेट अन् कायद्याचा आदर आजही स्मरणात

Sinnar Remembers Ajit Pawar’s Discipline and Leadership : दादांच्या सिन्नर तालुक्यातील विविध दौऱ्यांच्याही आठवणी ताज्या झाल्या. दादा म्हणजे शिस्त, शब्द पाळणारा माणूस अशा बोलक्या प्रतिक्रियांनी अनेकांना गरिवरून आले.
Ajit Pawar

Ajit Pawar

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिन्नर: उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या निधनाबद्दल तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत आहे. विमान दुर्घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी घराघरांत पसरली. तशी दादांच्या सिन्नर तालुक्यातील विविध दौऱ्यांच्याही आठवणी ताज्या झाल्या. दादा म्हणजे शिस्त, शब्द पाळणारा माणूस अशा बोलक्या प्रतिक्रियांनी अनेकांना गरिवरून आले.

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Nashik
maharashtra
NCP
political
Sinnar
Memory

Related Stories

No stories found.