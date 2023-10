Nashik MD Drug Case : एमडी ड्रग्ज प्रकरणातील पाचही संशयितांना न्यायालयीन कोठडी

By

Nashik MD Drug Case : सामनगाव येथील एमडी ड्रग्ज गुन्ह्यातील अटक करण्यात आलेल्या पाच संशयितांना आज न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. त्यांची नाशिकरोड मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

पोलिसांकडून मुख्य संशयित सनी पगारे यांच्या मालमत्तेचा शोध सुरू केला असून, त्याच्या बँकांची माहिती घेतली जात आहे. (All 5 suspects in MD drugs case remanded to judicial custody nashik crime news)

दरम्यान, मुंबई पोलिसांनी अटक केलेल्या ललित पाटील (पानपाटील) याला न्यायालयाने कोठडी सुनावल्याने त्याचा ताबा पुणे पोलिसांनी घेतला आहे. सामनगाव येथे गेल्या सप्टेंबर महिन्यात नाशिकरोड पोलिसांनी गणेश शर्मा यास १२.५ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह अटक केली होती. या गुन्ह्याचा तपास करताना नाशिक अंमली पदार्थविरोधी पथकाच्या हाती रॅकेटच लागले.

या रॅकेटचा मुख्य सूत्रधार सनी पगारे, सुमीत पगारे, मनोज गांगुर्डे, अर्जुन पिवाल यांना पोलिसांनी अटक केल्यानंतर त्यांचा सोलापुरात असलेला एमडीचा कारखानाच नाशिक पोलिसांनी उदध्वस्त केला. पथकाने कारखान्यातून तीन कोटींचे एमडी, ६० लाखांचा कच्चा माल, १० लाखांचे रसायन असा साठा जप्त केला. कारखान्याचा भाडेकरार करणाऱ्या मनोहर काळे यासही पोलिसांनी अटक केली आहे.

मुख्य सूत्रधार सनी पगारे, सुमीत पगारे, मनोज गांगुर्डे, अर्जुन पिवाल, भूषण ऊर्फ राजा गणपत मोरे यांना सोमवारी (ता.३०) न्यायालयात हजर केले असता, न्यायालयाने त्यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली. याप्रकरणात अद्यापही दोघे संशयित पसार असून, पोलिस त्यांचा शोध घेत आहेत.

ललित पुणे पोलिसांच्या ताब्यात

पुण्याच्या ससून रुग्णालयातून पसार झालेल्या एमडी ड्रग्ज माफिया ललित पाटील यास मुंबई पोलिसांनी चैन्नईतून अटक केली. ललितच्या पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने त्यास सोमवारी (ता.३०) अंधेरी न्यायालयात हजर केले असता, त्यास न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली. दरम्यान, ललितचा ताबा घेण्यासाठी पुणे पोलिसांनी मुंबई गाठली होती. त्याला न्यायालयीन कोठडी मिळताच कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडत पुणे पोलिसांनी ललितचा ताबा घेतला आहे.