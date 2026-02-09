Ambasan Farmers Protest : बिबट्याची दहशत आणि महावितरणची दिरंगाई; अंबासनचे शेतकरी सोमवारपासून 'अन्नत्याग' उपोषणावर!

अंबासन: अंबासन, मोराणे सांडस, काकडगाव व परिसरात बिबट्याचा मुक्त संचार असताना प्रशासन व महावितरण कंपनीकडून शेतकऱ्यांच्या जीवित सुरक्षेकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले जात असल्याचा गंभीर आरोप ग्रामपंचायत सदस्य शशिकांत कोर यांनी केला आहे. जीवावर उदार होऊन शेतकरी अंधारात शेतात जाण्यास भाग पडत असताना, दिवसा वीजपुरवठा सुरू न केल्यास सोमवार (ता. ९) पासून अन्नत्याग उपोषणास बसण्याचा ठाम इशारा त्यांनी दिला आहे..शशिकांत कोर यांनी कार्यकारी अभियंता, महावितरण यांना दिलेल्या निवेदनात स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, अंबासन, मोराने सांडस व काकडगाव परिसरात तात्काळ दिवसा वीजपुरवठा सुरू न केल्यास त्याची जबाबदारी थेट प्रशासनावर राहील. असा इशारा देण्यात आला आहे..अंबासन रस्त्यालगत असलेल्या अनेक रोहीत्रावरील फ्यूज पेट्या उघड्या व धोकादायक अवस्थेत असून, मृत्यू सापळ्यांकडे लक्ष वेधूनही दुरुस्ती करण्यात आलेली नाही. ''जर या परिस्थितीत शेतकऱ्यावर बिबट्याचा हल्ला झाला, तर महावितरण कंपनी आणि संबंधित अधिकारी यांना त्याची किंमत मोजावी लागेल'' असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे..यापूर्वी १८ जानेवारीला शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांना निवेदन देण्यात आले होते. त्यांनी जानेवारी अखेरपर्यंत दिवसा वीजपुरवठा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले मात्र फेब्रुवारी महिना सुरू होऊनही कोणतीही अंमलबजावणी न झाल्याने प्रशासनाच्या आश्वासनांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे..अंबासन, मोराने सांडस व परिसरातील शेतकऱ्यांना तातडीने दिवसा वीजपुरवठा सुरू करावा, धोकादायक रोहित्र व उघड्या फ्युज पेट्यांची त्वरित दुरुस्ती करावी, अन्यथा शेतकरी व नागरिक लोकशाही मार्गाने रस्त्यावर उतरण्यास मागे–पुढे पाहणार नाहीत, असा कडक इशाराही देण्यात आला आहे. आठ दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्याने सोमवार (ता.१०) पासून वीज महावितरण कंपनीच्या कार्यालयाच्या आवारात अन्नत्याग उपोषण सुरू होणार असून त्याची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनावर राहील, असे शशिकांत कोर यांनी ठणकावून सांगितले आहे..Chakur Panchyat Samiti Result : चाकूर तालूक्यात चार राष्ट्रवादी काँग्रेस व एक भाजप विजयी; पंचायत समितीवर राष्ट्रवादीची सत्ता.३३/११ के.व्ही. नामपूर उपकेंद्र येथे ५ एमव्हीएवरून १० एमव्हीए पीटीएफ ऑगमेंटेशनचे काम एनसीसी कंपनीमार्फत सुरू आहे. काम पूर्ण झाल्यावर अंबासन शिवारातील शेतीपंपांना दिवसा वीजपुरवठा सुरू केला जाईल. वायरमन गैरहजर असल्याच्या तक्रारीनंतर संबंधिताची गैरहजेरी लावून स्थानिक वायरमनची नेमणूक करण्यात आली आहे.- देवेंद्र उंबरकर, कार्यकारी अभियंता, सटाणा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.