नाशिक

Narhari Zirwal : काम शक्य नसेल तर खोटी आश्वासने देऊ नका; मंत्री झिरवाळांचे अधिकाऱ्यांना खडेबोल!

Corruption Allegations in Ambe Gram Panchayat : अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्वतः विभागप्रमुखांना दूरध्वनी करून त्यांना खडेबोल सुनावले. ‘काम करणे शक्य नसेल तर लोकांना खोटी आश्वासने देऊ नका,’ अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Narhari Zirwal
Narhari Zirwalsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आंबे (ता. पेठ) ग्रामपंचायतीच्या कामातील भ्रष्टाचार प्रकरणी ग्रामसेवक व सरपंच यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आश्वासन देत ग्रामपंचायत विभागाने किरकोळ कारवाई केली. अखेर राज्याचे अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी स्वतः विभागप्रमुखांना दूरध्वनी करून त्यांना खडेबोल सुनावले. ‘काम करणे शक्य नसेल तर लोकांना खोटी आश्वासने देऊ नका,’ अशा शब्दांत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
political
Gram Panchayat
scam
Action
narhari zirwal
Corruption

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com