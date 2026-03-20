Ashok Kharat: ''अजित पवारांच्या निवासस्थानाबाहेर घडलेला प्रकार गंभीर...'', आमदाराचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

अकोलाः राज्यात घडत असलेल्या संशयास्पद घटनांच्या पार्श्वभूमीवर बहुचर्चित भोंदू बाबा अशोक खरात याचे कॉल डिटेल्स रेकॉर्ड (सीडीआर) तपासण्याची मागणी विधानपरिषद सदस्य आ. अमोल मिटकरी यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून सखोल व निष्पक्ष चौकशी करण्याची विनंती केली आहे..शुक्रवार, दि. २० मार्च रोजी पाठविण्यात आलेल्या पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे, १८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अजित पवार यांच्या सहयोग निवासस्थानासमोर काही संशयास्पद व गंभीर प्रकार घडल्याची माहिती समोर आली आहे. ही घटना केवळ अफवा किंवा किरकोळ स्वरूपाची नसून, त्यामागे घातपाताचा प्रयत्न किंवा इतर गंभीर हेतू असण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे पत्रात म्हटले आहे. .प्राथमिक माहितीनुसार, अशोक खरात नावाच्या व्यक्तीचा या प्रकरणाशी संबंध असण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून, त्याच्या संपर्कातील काही संशयास्पद हालचालींचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित व्यक्तीच्या मागील किमान पाच महिन्यांच्या कॉल डिटेल्स रेकॉर्डची (सीडीआर) तपासणी करण्यात यावी, अशी ठोस मागणी करण्यात आली आहे. .तसेच, संबंधित व्यक्तीचे संपर्क जाळे, हालचाली आणि संभाव्य नेटवर्क यांचा सखोल अभ्यास करण्याची गरजही मिटकरी यांनी अधोरेखित केली आहे. यामुळे या संपूर्ण प्रकरणामागील सत्य परिस्थिती उघड होण्यास मदत होईल आणि कोणताही घातपाताचा कट असल्यास तो वेळीच उधळून लावता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला आहे. ही बाब सार्वजनिक सुरक्षेशी निगडित अत्यंत संवेदनशील असल्याने राज्य सरकारने तातडीने लक्ष घालून संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ते निर्देश द्यावेत, अशी मागणी पत्राच्या शेवटी करण्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले असून, पुढील तपासाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.