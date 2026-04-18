Amruta Fadnavis: नाशिक धर्मांतर प्रकरणावर अमृता फडणवीसांचं खळबळजनक विधान; ''असे प्रकार माझ्यासमोर घडलेले...''

Nashik TCS case: नाशिकमध्ये असलेल्या टीसीएस कंपनीच्या धर्मांतर प्रकरणामध्ये रोज नवनवे खुलासे होत आहेत. ताज्या माहितीनुसार, आरोपींच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमधून धर्मांतराचा कट उघड झाला आहे. आरोपींचे मोबाईल, लॅपटॉप एसआयटीने जप्त करून क्लोनिंग केलं आहे. चॅटिंगमधून संशयास्पद संवाद समोर आले आहेत. पीडितांना फसवण्यासाठी व्हॉट्सॲप ग्रुपचा वापर केल्याचा संशय असून डिजिटल पुरावेच आता संपूर्ण प्रकरणाचे सत्य उघडणार आहेत..त्यातच अमृता फडणवीस यांनी धर्मांतर प्रकरणावर भाष्य केलंय. त्या शुक्रवारी नागपूरमध्ये 'नागरिक विकास समिती'च्या वतीने महिला बुद्धीजीवी संमेलनााठी उपस्थित होत्या. त्यानंतर त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ''कार्पोरेटमध्ये असे प्रकार होतात.. माझ्यासमोर असा प्रकार घडला होता.'' असं त्या म्हणाल्या..Sawantwadi Bribery Case : सावंतवाडीत ACB ची धडाकेबाज कारवाई; 10 हजारांची लाच घेताना भूमापकाला रंगेहात पकडले, जमीन मोजणीसाठी मागत होता पैसे.अमृता फडणवीस पुढे म्हणाल्या की, मला खूपच खेद आहे की, कार्पोरेटमध्ये असे प्रकार होतात. मी अॅक्सेस बँकेत होती तेव्हा अशा केसेस माझ्यापुढे झालेल्या आहेत. त्या मुलांवर कायदेशीर कारवाई झालेली आहे.. असं काही झालं तर वरिष्ठांना सांगणं आवश्यक आहे. आपल्या पदाचा वापर करुन स्त्रीयांचा छळ करणं दुर्दैवी आहे..Pune News: अधिकारी फुटला, मोहीमच थांबली; वडगाव, धायरीतील नऊ आरएमसी प्लांटवर होणार होती कारवाई.''आपण आपल्या मुलींना अलर्ट रहायला सांगणं गरजेचं आहे. सध्या युथ कन्फ्यूज आहे. आपली पुराणं, वेद याबद्दल त्यांना सांगितलं पाहिजे. आपल्या संस्कृतीचं अभिमान आपल्या मुलींना पाहिजे, तसे संस्कार त्यांच्यावर केले पाहिजेत.'' अशा शब्दांत फडणवीस यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या..टीसीएसप्रकरणी लेटेस्ट अपडेटTCS प्रकरणात अॅट्रॉसिटी कायद्याची भर, बलात्काराच्या गुन्ह्यात अट्रोसिटीचा ऍक्ट समाविष्ट केला तक्रारदार महिला मागास प्रवर्गातील असल्याची माहिती, 25 मार्चच्या फिर्यादीनंतर कारवाईला वेग 9 फिर्यादी पैकी अनेकांचे लैंगिक अत्याचाराचे आरोप.. धार्मिक भावना दुखावल्याचेही गंभीर कलम लागू आहेत.