Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक

पारनेर : समाजहिताला प्राधान्य देऊन काम करणारे अधिकारी देशात अधिकाधिक निर्माण झाले पाहिजेत. अशा प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचा समाजाने गौरव केला पाहिजे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले..हजारे हे आयुष्यभर समाजहितासाठी संघर्ष करणारे व्यक्तिमत्त्व म्हणून ओळखले जातात. शासन आणि प्रशासनाच्या चुकीच्या धोरणांविरोधात ते सातत्याने आवाज उठवत आले आहेत. मात्र, ज्या वेळी शासन किंवा अधिकारी समाजहिताचे काम करतात, त्या वेळी त्यांचे मनापासून कौतुक करण्याची भूमिकाही त्यांनी कायम जपली आहे..राज्यात सध्या सुरू असलेल्या भेसळविरोधी मोहिमेचे आणि या मोहिमेला प्रभावीपणे पुढे नेणारे अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्याचे अण्णा हजारे यांनी विशेष कौतुक केले. समाजाच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर कठोर भूमिका घेणारे आणि प्रामाणिकपणे काम करणारे अधिकारी अधिक प्रमाणात घडण्याची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, तुकाराम मुंढे यांच्या कार्याचा योग्य सन्मान आणि गौरव व्हावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली..Tukaram Mundhe FDA Action : तुकाराम मुंढेंचा मोठा दणका! राज्यात महिनाभरात 904 ठिकाणी छापे, तब्बल 34 कोटी 66 लाख 90 हजारांचा मुद्देमाल जप्त.समाजहितासाठी विविध कायदे व्हावेत, भ्रष्टाचाराला आळा बसावा आणि जनतेच्या प्रश्नांना न्याय मिळावा यासाठी अण्णा हजारे यांनी अनेक आंदोलने, उपोषणे आणि जनजागृती मोहिमा केल्या आहेत. आता त्यांनी समाजाच्या आरोग्यासाठी आणखी एक आदर्श उपक्रम सुरू केला आहे..वयाच्या ९० व्या वर्षीही सक्रिय असलेल्या अण्णा हजारे यांनी 'ना नफा – ना तोटा' या तत्त्वावर लाकडी घाण्यातून तयार होणारे भेसळमुक्त खाद्यतेल थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्याचा संकल्प केला आहे. या उपक्रमांतर्गत सूर्यफूल, करडई, तीळ आणि खोबरेल या तेलांचे उत्पादन सुरू करण्यात आले आहे..SARTHI Scheme : UPSC मध्ये 140 तर MPSC मध्ये 1200 विद्यार्थी यशस्वी; 'सारथी' संस्थेने मराठा तरुणांचे स्वप्न कसे केले साकार? CM फडणवीसांनी स्पष्टच सांगितलं....सध्या रिफाइंड आणि भेसळयुक्त खाद्यतेलांच्या वाढत्या वापरामुळे विविध आरोग्यविषयक समस्या निर्माण होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना शुद्ध, नैसर्गिक आणि विश्वासार्ह पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे हजारे यांनी सांगितले..देशाला आदर्श गावाची संकल्पना देणारे आणि भ्रष्टाचारमुक्त भारतासाठी आयुष्यभर लढा देणारे अण्णा हजारे आता भेसळमुक्त आणि निरोगी समाज घडविण्यासाठी शुद्ध घाण्याच्या खाद्यतेलाच्या निर्मितीद्वारे नवा आदर्श निर्माण करत आहेत. त्यांचा हा उपक्रम समाजासाठी प्रेरणादायी ठरत असल्याची भावना अनेकांनी व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.