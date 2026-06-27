नाशिक

Anna Hazare Praises Tukaram Mundhe : "अशा डॅशिंग अधिकाऱ्यांची देशाला गरज"; तुकाराम मुंढेंच्या 'त्या' धडक मोहिमेवर अण्णा हजारे खूश, केलं तोंडभरुन कौतुक

Anna Hazare Applauds Tukaram Mundhe's Public Service : ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी भेसळविरोधी मोहिमेसाठी तुकाराम मुंढे यांच्या कार्याचे कौतुक केले.
Anna Hazare praises Tukaram Mundhe

Anna Hazare praises Tukaram Mundhe

esakal

मार्तंड बुचुडे
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पारनेर : समाजहिताला प्राधान्य देऊन काम करणारे अधिकारी देशात अधिकाधिक निर्माण झाले पाहिजेत. अशा प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांचा समाजाने गौरव केला पाहिजे, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले.

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