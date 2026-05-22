Nashik Drugs : नाशिकमध्ये जप्त २,४०० किलो गांजाचा नाश; एएनटीएफची ‘झिरो टॉलरन्स’ मोहिम, ४८.३६ लाखांचा साठा नष्ट

पुणे : अमली पदार्थांविरोधात 'झिरो टॉलरन्स' धोरणाअंतर्गत अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सने (एएनटीएफ) मोठी कारवाई करत नाशिकमध्ये जप्त केलेल्या दोन हजार ४०० किलो गांजा नष्ट करण्यात आला. या अमली पदार्थांची आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किंमत ४८ लाख ३६ हजार रुपये असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..रांजणगाव (ता. शिरूर) येथील महाराष्ट्र एन्व्हायरो पॉवर लिमिटेड (एमईपीएल) केंद्रात शुक्रवारी (ता. २२) या गांजाची विल्हेवाट लावण्यात आली. हा साठा नाशिक शहरातील भद्रकाली पोलिस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात जप्त करण्यात आला होता. अमली पदार्थांच्या विल्हेवाटीसाठी उच्चस्तरीय अमली पदार्थ विल्हेवाट समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीच्या देखरेखीखाली ही प्रक्रिया पार पडली. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमांनुसार आणि घातक कचरा व्यवस्थापन नियमावलीचे पालन करत अमली पदार्थांचा नाश करण्यात आला..'सीआयडी'चे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविण्यात आली. अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक ज्योती प्रिया सिंग, पोलिस उपमहानिरीक्षक प्रवीणकुमार पाटील, पोलिस अधीक्षक अनुज तारे, नाशिकचे पोलिस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्या उपस्थितीत ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली. राज्यात अमली पदार्थांच्या विरोधात कठोर कारवाई सुरूच राहील, असे 'एएनटीएफ'कडून सांगण्यात आले.