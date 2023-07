Nashik News : अपघातात जखमी झालेल्या बालिकेच्या उपचारासाठी मदतीचे आवाहन

Nashik News : विनयनगर परिसरातील स्वरा (श्रद्धा) औटी या अपघातात जखमी झालेल्या बालिकेच्या उपचारासाठी परिसरातील नागरिकांनी आणि सामाजिक मंडळांनी आवाहन केले आहे. (Appeal for help for treatment of girl injured in accident nashik news)

याबाबत माहिती देताना गर्जना प्रतिष्ठानचे संस्थापक प्रवीण जाधव यांनी सांगितले की, स्वराचा काही दिवसांपूर्वी घराजवळ अपघात झाला.

अपघातात तिच्या दोन्ही पायांना गंभीर इजा झाली. डॉक्टरांनी ५ ते ६ शस्रक्रिया कराव्या लागतील असे सांगितले त्यासाठी किमान ५ ते ६ लाखांचा खर्च सांगितला आहे.

श्रद्धाच्या घरची आर्थिक परिस्थिती अगदी बेताची आहे, श्रद्धा सध्या मुंबई नाका येथील नारायणी हॉस्पिटल येथे दाखल आहे.

संवेदनशील नागरिकांनी तिला पुन्हा उभे राहण्यासाठी मदत करण्याचे आवाहन विनयनगर वासियांनी केले आहे.

मदतीसाठी एचडीएफसी बँकेच्या रोहिणी संजय पगारे यांचे बचत खाते क्रमांक ५०१००३७५०३२६७९ आणि आयएफएससी कोड HDFC0000878 यावर अथवा निखिल सावकार यांच्या ९७६६२४०८३२ या क्रमांकावर फोन पे किंवा गुगल पे करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.