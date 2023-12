Nashik News: हरणबारी उजव्या कालव्यासह केळझर चारी (८) ला मंजुरी; डॉ. भामरे यांची माहिती

Nashik News: गेल्या २५ ते ३० वर्षापासून प्रलंबित तालुक्यातील हरणबारी उजवा कालवा व वाढीव केळझर चारी क्रमांक ८ या अत्यंत महत्त्वाच्या सिंचन प्रकल्पांना महाराष्ट्र राज्य नियामक मंडळाने मंजुरी दिल्याची माहिती खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांनी आज येथे दिली. (Approval of Kelzar Chari (8) with Haranbari Right Canal nashik news)