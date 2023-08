Nashik Agriculture News : जिल्ह्यात 3 हजार एकर क्षेत्र बनले सुपीक; बंधाऱ्यांच्या साठवण क्षमतेतही मोठी वाढ

Nashik Agriculture News : राज्य सरकारने गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना पुन्हा सुरू केल्यावर जिल्ह्यातील धरणांमधून उपसलेल्या गाळामुळे तीन हजार एकर क्षेत्र सुपीक बनले आहे. याशिवाय, धरण व बंधाऱ्यांची साठवण क्षमता १४ दशलक्ष घनफूट इतकी वाढली.

( area of ​​3 thousand acres has become fertile in district nashik news)

राज्य सरकारने २०१७ मध्ये गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार ही योजना सुरू केली. या योजनेची मुदत २०२१ मध्ये संपल्यावर ती तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने बंद केली होती.

आता विद्यमान सरकारने पुन्हा ही योजना सुरू केली आहे. या उन्हाळ्यात जिल्हा जलसंधारण विभागाने नाशिक जिल्ह्यात जवळपास चार लाख घनमीटर गाळ काढण्याचे उद्दिष्ट ठेवले होते. त्यानुसार जलसंपदा व जलसंधारण या विभागांनी १०० टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे.

जूनपर्यंत हे उद्दिष्ट गाठणे शक्य झाले नव्हते. मात्र, पाऊस लांबल्याने जूनअखेरपर्यंत उद्दिष्ट गाठल्याची माहिती जलसंधारण विभागाचे कार्यकारी अभियंता हरिभाऊ गिते यांनी दिली.

नाशिक जलसंपदा विभाग, पालखेड जलसंपदा विभाग व गिरणा जलसंपदा विभाग तसेच जलसंधारणच्या दोन्ही विभागांनी मिळून चार लाख एक हजार घनमीटर गाळ धरणांमधून काढून तो शेतात पसरविण्यासाठी उपलब्ध करून दिला आहे.

योजनेची व्याप्ती वाढणार

यंदा जिल्ह्यातील मोठी धरणे ५० टक्क्यांच्या आसपास भरली असली, तरी ० ते ५०० हेक्टर सिंचनक्षमता असलेल्या धरणांमध्ये अद्याप साठा झालेला नाही. यामुळे पावसाळ्यात या तलावांमध्ये साठा न झाल्यास आगामी काळात तेथेही मोठ्या प्रमाणात गाळमुक्त धरण योजना राबवली जाऊ शकते.