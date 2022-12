By

मालेगाव (जि. नाशिक) : शहरात अवैधरित्या मांडुळ सापाची तस्करी करण्याचा प्रकार पुन्हा उघडकीस आला आहे. येथे सातत्याने मांडूळ प्रजातीचे साप पकडून त्याची विक्री करण्याचे प्रकार वारंवार घडतात. येथील वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी मिळालेल्या माहितीवरुन शिताफीने सापळा रचून शहरातील पवारवाडी भागातील लब्बैक हॉटेलजवळ मांडुल बाळगणाऱ्याला अटक केली. सलीम मुसा कुरेशी असे संशयिताचे नाव आहे. त्याच्या ताब्यातून लाखो रुपये किंमतीचे दोन मांडूळ साप जप्त करण्यात आले. (Arrest of Mandul Possessor 2 mandul seized in action of forest department Nashik Latest Marathi News)

शहर व परिसरात मांडुळांची चोरटी तस्करी होत असल्याची माहिती उपविभागीय वन अधिकारी जगदीश येडलावार यांना मिळाली. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन परिक्षेत्र अधिकारी वैभव हिरे, वन परिमंडळ अधिकारी अतुल देवरे व सहकाऱ्यांनी सापळा रचला. संशयित सलीम येताच त्याला ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्या जवळील प्लॅस्टिक गोणीत दोन मांडूळ साप आढळले. पथकाने मांडूळ जप्त केले. त्याला अटक केली.

चौकशीत अजूनकाही संशयितांचा तस्करीत सहभाग उघड होण्याची शक्यता वन अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली. वन कर्मचारी आर. के. बागूल, आर. एस. पठाण यांनी कारवाईत सहभाग घेतला. मांडूळ जातीच्या सापांचा अनेक दिवसांपासून जिल्ह्यात तस्करी होत असल्याची माहिती वन विभागाला मिळाली होती. संशयित सलीमला सत्र न्यायालयात हजर करण्यात आले असता न्यायालयाने ३ डिसेंबरपर्यंत वन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले.

