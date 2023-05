Nashik Crime News : पोलिस महासंचालक कार्यालयात धिंगाणा घालणाऱ्याला अटक

Nashik Crime News : गडकरी चौक येथील विशेष पोलिस महासंचालक यांच्या दक्षता कार्यालय आवारात संशयिताकडून धिंगाणा घालत पोलिसांना शिवीगाळ केल्याची घटना घडली. विनोद मधुकर पाटील (रा. धुळे) असे संशयिताचे नाव आहे. (Arrested for causing trouble in office of Director General of Police Nashik Crime News)

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

सहा वर्षांपूर्वी पत्नीने घरातून सामान आणि पैसे चोरून नेल्याचे सांगत कार्यालय आवरत आरडाओरड करून धिंगाणा घातला. मुंबई नाका बीट मार्शल घनश्याम पवार आणि अनिल आव्हाड यांना माहिती मिळाली. यांनी घटनास्थळी दाखल होत संशयिताची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला.

त्याने त्यांनाही शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली. सार्वजनिक ठिकाणी शांतता भंग करत शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला. पोलिसांनी त्यास ताब्यात घेतले. घटनास्थळ भद्रकाली पोलिस ठाणे कक्षात येत असल्याने त्यास त्यांच्या ताब्यात देण्यात आले.

घनश्याम पवार यांच्या तक्रारीवरून त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यास न्यायालयात हजर केले असता त्याची मध्यवर्ती कारागृहात रवानगी करण्यात आली.