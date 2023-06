Ashadhi Wari 2023 : गोदाघाटावर वारकऱ्यांची मांदियाळी; मंदिरात दर्शनासाठी लोटली गर्दी

By

Ashadhi Wari 2023 : पंढरपूरकडे प्रस्थान ठेवलेला संतश्रेष्ठ निवृत्तीनाथ महाराज पालखी सोहळा रविवारी (ता.४) सकाळी शहरात पोचला. त्यामुळे गोदाघाटावरील स्नानासह विविध मंदिरे वारकरी भाविकांच्या गर्दीने गजबजून गेली होती.

सायंकाळी गोदाघाटावर मोठ्या प्रमाणावर वाहने उभी करण्यात आल्याने पाय ठेवायलाही जागा नव्हती.

निवृत्तीनाथ पालखी सोहळ्याचा आजचा मुक्काम नाशिकमध्ये आहे. त्यामुळे सकाळपासून गोदाघाटावर स्नानासाठी मोठी गर्दी उसळली होती. रामतीर्थच नव्हे तर सर्वत्र स्नानासाठी मोठी गर्दी उसळली होती.

गोदावरीतील स्नानानंतर नाशिकमध्ये मुक्कामी थांबलेल्या वारकरी भाविकांनी श्री काळाराम, कपालेश्‍वर, सीता गुंफा आदी ठिकाणी मोठी गर्दी केली होती. गेल्या कित्येक दिवसांनंतर प्रथमच मंदिरे भाविकांच्या गर्दीने फुलून गेली होती.

काही भाविकांनी तपोवनाला भेट दिल्याने तपोवनातही गर्दी होती. दिंडीचा रविवारी सायंकाळच्या भोजनाची व मुक्कामाची व्यवस्था गणेशवाडी येथील महापालिका शाळेच्या आवारात करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारकऱ्यांची वाहने गोदाघाटाच्या दुतर्फा उभी करण्यात आली होती. सायंकाळनंतर तर शेकडो वाहने गोदावरीच्या तीरावर पार्क करण्यात आली होती.