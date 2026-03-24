Ashok Kharat Case Update : पीडित महिला आमदाराला भेटली, व्हिडिओही दाखवले, पण त्याने.... अशोक खरात प्रकरणात नवा धक्कादायक खुलासा !

अध्यात्म आणि ज्योतिषाच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा स्वयंघोषित 'कॅप्टन' अशोक कुमार एकनाथ खरात याच्या काळ्या कारनाम्यांनी संपूर्ण महाराष्ट्रात खळबळ माजली आहे. नाशिक क्राईम ब्रांचने १८ मार्चला त्याला अटक केली असून, आज २४ मार्च रोजी त्याची पोलीस कोठडी संपत आहे. दुपारी २ वाजता सत्र न्यायालयात त्याला हजर करण्यात येणार असून, पोलिसांकडून कोठडी वाढीची मागणी केली जाणार आहे. या प्रकरणात आतापर्यंत ६ गुन्हे दाखल झाले असून, विशेष तपास पथकाकडून चौकशी सुरू आहे. .खरात याने कॅनडा कॉर्नर परिसरातील आपल्या कार्यालयात महिलांना वैवाहिक समस्या, भविष्य आणि 'वशीकरण' अशा आश्वासनांवर बोलावले. धार्मिक विधींच्या नावाखाली त्यांना नशा देणारे पदार्थ खाऊ घालून किंवा भीती दाखवून लैंगिक अत्याचार केले. गुप्त कॅमेर्यातून हे सगळे रेकॉर्ड केले आणि नंतर ब्लॅकमेलिंगसाठी वापरले..प्रकरण उघडकीस येण्यामागे एका ३५ वर्षीय पीडितेची धैर्यवान तक्रार कारणीभूत ठरली. तिने २०२२ ते २०२५ दरम्यान खरातकडून वारंवार अत्याचार सहन केल्याचे सांगितले. पीडित कुटुंबाने प्रारंभी एका आमदाराकडे धाव घेतली. व्हिडीओ दाखवून आपबीती सांगितली, पण आमदाराने उलट खरातलाच तक्रारीची माहिती दिली. त्यानंतर खरातने पीडितेच्या पतीवर बनावट गुन्हा दाखल करून प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न केला. .Nashik Crime: भोंदू खरातच्या ऑफिसबॉयला अटक, कार्यालयातलं सीसीटीव्ही फुटेज लीक करत फोडलेलं बिंग.मात्र पीडितांनी हार न मानता दुसऱ्या आमदाराची भेट घेतली. त्या आमदाराने हे प्रकरण थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कानावर घातले. त्यानंतर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत खरातला अटक केली. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधानसभेत सांगितले की, पोलिसांनी खरात देश सोडण्याआधीच त्याला जाळ्यात पकडले.