Hemant Godse Video Viral : भोंदूबाबा अशोक खरात माजी खासदाराचा हात बघून भविष्य सांगतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भविष्य जाणून घेतल्याची चर्चा!

नाशिक : अध्यात्माच्या नावाखाली भोंदूगिरी करून महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवे धक्कादायक खुलासे समोर (Ashok Kharat Case Viral Video) येत आहेत. या प्रकरणामुळे राज्यातील सामाजिक तसेच पोलिस यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे..दरम्यान, या प्रकरणाला आणखी एक नवे वळण मिळाले असून नाशिकमधील माजी खासदार हेमंत गोडसे (Hemant Godse viral video controversy) यांचा एक व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमध्ये भोंदूबाबा अशोक खरात हा गोडसे यांचा हात पाहून भविष्य सांगत असल्याचे दिसत आहे..Ashok Kharat HIV Test Report Result : 150 महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचा HIV रिपोर्ट आला समोर; चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह?.भोंदूबाबा अशोक खरात याच्याकडे अनेक नेते आणि अधिकारी जात असल्याची चर्चा यापूर्वीपासून सुरू होती. आता समोर आलेल्या या व्हिडिओमुळे त्या चर्चेला दुजोरा मिळाल्याचे बोलले जात आहे..Fake Baba In Latur : देव-धर्माच्या नावाखाली चालतंय काय? लातूर जिल्ह्यात तब्बल 52 भोंदूबाबा; 'अंनिस'च्या दाव्याने खळबळ, पोलिस कारवाई का टाळतायत?.लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हेमंत गोडसे यांनी अशोक खरात याच्याकडे जाऊन भविष्य जाणून घेतल्याचीही चर्चा होती. मात्र, हा व्हिडिओ नेमका कधीचा आहे, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. या सर्व घडामोडींमुळे प्रकरण अधिकच गाजत असून पुढे आणखी कोणते खुलासे होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.