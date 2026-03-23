Ashok Kharat Case : सावधान! पीडित महिलांचे AI व्हिडिओ व्हायरल कराल तर जेलमध्ये जाल; नाशिक एसआयटी चा इशारा

नाशिक: पुत्रप्राप्तीसाठी पूजाविधीच्या नावाखाली महिलेवर लैंगिक अत्याचाराचा प्रयत्न केल्याच्या प्रकरणासह एका महिलेला तिच्या मुलासह ठार करण्याची धमकी देत वारंवार लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या वासनांध 'कॅप्टन' अशोक खरातविरोधात सरकारवाडा पोलिसांत आणखी दोन गुन्हे दाखल झाले आहेत. हे गुन्हे दाखल होताच 'एसआयटी'च्या ताब्यातील खरातचा ताबा शहर गुन्हे शाखेने घेतला. .'कॅप्टन' खरातच्या गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी गृह विभागाने 'एसआयटी' नेमली. चार दिवसांपूर्वी गुन्हे शाखेकडून खरातचा ताबा 'एसआयटी'ने घेतला. मात्र, त्याच्याविरोधात आणखी दोन गुन्हे सरकारवाडा पोलिसांत दाखल होताच, गुन्हे शाखा युनिट एकच्या पथकाने 'कॅप्टन'चा ताबा रविवारी (ता. २२) रात्री घेतला. या दोन्ही गुन्ह्यांत त्याची कसून चौकशी केली जात आहे..तिसरा गुन्हा दाखलवासनांध 'कॅप्टन' खरातविरोधात अत्याचारासह ठार करण्याची धमकी व गर्भपाताचा गुन्हा सरकारवाडा पोलिसांत दाखल झाला आहे. पीडितेचा विवाह जुळविण्यासंदर्भात तिचे कुटुंबीय तिला 'कॅप्टन'कडे घेऊन आले होते. त्या वेळी त्याने तुझा घटस्फोट होणार असल्याचे सांगत, दुसरा विवाह माझ्याबरोबर होईल, असे सांगत तिचा विनयभंग केला. पुढे तिचा विवाह होऊन घटस्फोट झाला. त्यानंतर पीडिता अभ्यासासाठी दिल्लीला गेली. .काही दिवसांनी परत आली असता, तिच्या कुटुंबीयांनी तिला पुन्हा 'कॅप्टन'कडे नेले. या वेळी मात्र त्याने काहीतरी पदार्थ खाण्यास देत कडवट पाणी प्यायला दिले. त्यानंतर विधीच्या नावाखाली तिच्यावर अत्याचार केला. त्यानंतर त्याने वारंवार पीडितेला कार्यालयात बोलावून घेत तिच्यावर पूजाविधीच्या नावाखाली अत्याचार केला. २०२७ मध्ये तुझा माझ्याशी विवाह होणार असल्याचेही खरातने तिला सांगितले. याच दरम्यान पीडिता गर्भवती राहिली असता, त्याने तिला गर्भपाताच्या गोळ्या देत गर्भपात केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.....अन्यथा संबंधितांवर गुन्हेया प्रकरणात 'एआय'वर आधारित 'कॅप्टन' खरात आणि पीडित महिलांचे फोटो, व्हिडिओ बनविण्यात येऊन ते सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल केले जात आहेत. हे कृत्य बेकायदेशीर असून, असे व्हिडिओ व छायाचित्रे सोशल मीडियावर आढळून आल्यास सायबर कलमान्वये पीडित महिलांची बदनामी केल्याप्रकरणी संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याचा इशारा विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) दिला आहे..पोलिस आयुक्तांमुळेच दणकानाशिक शहरात राहून शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण करणाऱ्या वासनांध 'कॅप्टन' अशोक खरातचे काळे कारनामे उजेडात आणण्यात नाशिक शहर पोलिस आयुक्त संदीप कर्णिक यांचा मोठा वाटा आहे. शिर्डीत दाखल १८ फेब्रुवारीच्या गुन्ह्यात 'कॅप्टन' खरातचे नाव नव्हते. मात्र, नाशिकचा संदर्भ आला होता. या संदर्भाची गंभीर दखल पोलिस आयुक्त कर्णिक यांनी घेतली आणि गुन्हे शाखेला शोध घेण्याच्या सूचना केल्या. .यात 'कॅप्टन' खरातची कुंडलीच गुन्हे शाखेने उकरून काढल्यावर या प्रकरणाचे गांभीर्य पाहता राजकीय दबावाची शक्यता असतानाही आयुक्त कर्णिक यांनी त्याच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या गुन्ह्यातील संवेदनशीलता लक्षात घेत राजकीय परिणामांची तमा न बाळगता नाशिक पोलिसांना तपासकामी खंबीर पाठिंबा दिला. .यामुळेच गुन्हे दाखल होताच राजकीय, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह हायप्रोफाइल 'कॅप्टन' अशोक खरातचा खरा चेहरा समाजासमोर उजेडात आला. याचे श्रेय पोलिस आयुक्तांसह शहर पोलिसांना असून, 'कॅप्टन' खरातविरोधात पीडित महिलांना तक्रारीसाठी शहर पोलिस आयुक्तालयाकडून आवाहन करण्यात आले आहे.