खरातशी कनेक्शन; IAS सह DCP, ACP दर्जाच्या महिला अधिकारीही गोत्यात येण्याची शक्यता, आवडत्या पोस्टिंगसाठी...

भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी एसआयटीकडून वेगाने तपास सुरू आहे. या प्रकरणात दररोज नवनवे खुलासे होत आहेत. अशोक खरात प्रकरणी एका IAS अधिकाऱ्यासह २ वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारीही गोत्यात येण्याची शक्यता आहे. दोन महिला पोलीस अधिकारी या डीसीपी आणि एसीपी दर्जाच्या असून त्या खरातच्या संपर्कात होत्या अशी माहिती समोर येत आहे. खरातचे कनेक्शन वापरून पाहिजे त्या ठिकाणी बदलीसाठी त्यांचा प्रयत्न सुरू होता असंही सांगण्यात येतंय. Ashok Kharat case expands possible role of senior officers under scanner.अशोक खरातकडून महिलाचे लैंगिक शोषण आणि आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी SIT कडून चौकशीसह जाब जबाब नोंदवण्याचे काम सुरू आहे. अशोक खरात प्रकरणी एका IAS अधिकाऱ्यापाठोपाठ दोन वरिष्ठ महिला पोलीस अधिकारी अडचणीत येऊ शकतात. दोन महिला पोलीस अधिकारी खरातच्या संपर्कात होत्या. त्यापैकी एक डिसीपी तर दुसऱ्या एसीपी दर्जाच्या अधिकारी आहेत. खरातचे कनेक्शन वापरून आवडती पोस्टिंग मिळावी यासाठी धडपड सुरू होती. त्यांचे खरातसोबत आर्थिक व्यवहार झाले का याचाही तपास होण्याची शक्यता आहे..खरातची कोठडी आज संपणारभोंदू अशोक खरातचा मुलगा हर्षवर्धन याला एसआयटीने ताब्यात घेतलं होतं. त्याची सुटका झाल्यानंतर तो बेपत्ता असल्याचं म्हटलं जात होतं. पण तो पुन्हा SIT पथकाच्या संपर्कात आला आहे. भोंदू अशोक खरातच्या मुलाची आणि मुलीचीही आज चौकशी होणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिलीय. तर अशोक खरातच्या पोलीस कोठडीचा आजचा शेवटचा दिवस आहे. उद्या खरातला न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे..अहिल्यानगर जिल्ह्यात गुन्हेमहिलांच्या लैंगिक शोषणाचे गुन्हे नाशिकच्या सरकारवाडा पोलिसांत दाखल आहेत, तर आर्थिक फसवणुकीसह अवैध सावकारी आणि ठकबाजी प्रकरणाचे गुन्हे शिर्डी आणि राहाता पोलिसांत दाखल झालेले आहेत. खरातविरोधात आत्तापर्यंत १३ गुन्हे दाखल झालेले आहेत. यात आठ गुन्हे हे लैंगिंक शोषणाचे आहेत. फसवणूक व अवैध सावकाराच्या गुन्ह्यांचा तपास शिर्डी पोलिस करीत आहेत. लैंगिक शोषणाचा तपास एसआयटी करीत आहे. शिर्डी पोलिसांनी फसवणुकीच्या प्रकरणात दोन संशयितांना अटक केली आहे. एका गुन्ह्यात संशयित असलेली खरातची पत्नी कल्पना खरात फरारी झाली असून, अद्याप ती पोलिसांच्या हाती लागलेली नाही..खरातची तब्बल १३२ बँक खातीआपल्याकडे येणाऱ्यांकडून खरात पॅनकार्ड, आधारकार्ड, तसेच सीमकार्डही घेत असे. त्याचा वापर करत खरातने तब्बल १३२ बँक खाती उघडल्याचे समोर आले आहे. तपासात या अनेकांची नावे समोर येत आहेत. खरातकडे येणाऱ्याकडून तो आधारकार्ड, पॅनकार्ड या ना त्या कारणांनी घेत होता. या स्वरुपाच्या तक्रारी येत्या काळात येण्याची शक्यता आहे. याप्रकरणी खरात याच्यासह समता आणि जगदंबा पतसंस्थांच्या तत्कालीन व्यवस्थापकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.