Ashok Kharat खरातचा महिलांवर अत्याचार, एकही गर्भवती नाही? कुठली औषधं द्यायचा? डॉक्टर पोलिसांच्या रडारवर

भोंदूबाबा अशोक खरात याची एसआयटी चौकशी आता अंतिम टप्प्यात आलीय. कोर्टाने खरातच्या पोलीस कोठडीत १ एप्रिलपर्यंत वाढ केल्यानंतर दररोज खरातची चौकशी करण्यात येतेय. या चौकशीत अनेक धक्कादायक खुलासे होते आहेत. खरातने अनेक महिलांवर अत्याचार केल्याचं आणि अनेक जणांची आर्थिक फसवणूक केल्याचे आरोप आहेत. अनेक महिलांवर लैंगिक अत्याचार खरातने केले पण एकही महिला गर्भवती झाली नाही. त्यासाठी खरात गर्भनिरोधक औषध वापरत असावा असा संशय पोलिसांना आहे. Kharat Case Daily Interrogation Reveals New Details.खरात प्रकरणी नाशिकमधील काही डॉक्टर, मेडिकल दुकाने पोलिसांच्या रडारवर आहेत. काही डॉक्टरांची चौकशी केली जाण्याची शक्यता आहे. महिला गर्भवती राहू नयेत यासाठी खरात डॉक्टरांच्या सल्ल्याने काही गोळ्या औषध देत होता का याचा तपास पोलीस करत आहेत. संमोहन आणि गुंगीसाठी तो काही औषधे वापरत होता का याचाही तपास करण्यात येतोय..अशोक खरातच्या मुलाला SITने घेतलं ताब्यात, पत्नी फरार; गेट बंद असल्यानं कंपाऊंडवरून पथक घुसले घरात.खरातची पोलीस कोठडी एक एप्रिलला संपणार आहे. त्यानंतर त्याला न्यायालयात हजर केले जाईल. आता त्याला पुन्हा पोलीस कोठडी मिळण्याची शक्यता कमी असल्यानं एसआयटीकडून न्यायालयात आणखी धक्कादायक खुलासे केले जाण्याची शक्यता आहे..अशोक खरात हा चौकशीत सहकार्य करत नसल्याचं आणि उडवाउडवीची उत्तरं देत असल्याचं याआधी पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं होतं. अशोक खरातच्या मोबाईल डेटामधूनही धक्कादायक माहिती समोर आलीय. त्याच्याकडे व्हिआयपी लोकांसाठी, महिलांसाठी आणि आर्थिक व्यवहारांसाठी वेगवेगळे मोबाईल नंबर होते. यात एक मोबाईल नंबर राजकीय नेते आणि बड्या लोकांसाठी होता अशी माहिती समजते.