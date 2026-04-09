नाशिक

Ashok Kharat Case : '7 महिन्यांच्या गरोदर महिलेवर लैंगिक अत्याचार, नजर लागते म्हणून करायचा विशिष्ट विधी'; SIT तपासात धक्कादायक खुलासा

Ashok Kharat Sent to Police Custody in Third Case : भोंदूबाबा अशोक खरात याला तिसऱ्या गुन्ह्यात ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. गरोदर महिलेवरील अत्याचार आणि फसवणूक प्रकरणात एसआयटीकडून सखोल तपास सुरू आहे.
Ashok Kharat fake baba case

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
Updated on

नाशिक : भोंदूबाबा म्हणून ओळखला जाणारा अशोक खरात याचा जेलमधील मुक्काम आणखी वाढला असून, न्यायालयाने त्याला तिसऱ्या गुन्ह्यात ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली (Ashok Kharat Case) आहे. यापूर्वी दुसऱ्या गुन्ह्यातील ७ दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते.

