Ashok Kharat Case : '7 महिन्यांच्या गरोदर महिलेवर लैंगिक अत्याचार, नजर लागते म्हणून करायचा विशिष्ट विधी'; SIT तपासात धक्कादायक खुलासा

नाशिक : भोंदूबाबा म्हणून ओळखला जाणारा अशोक खरात याचा जेलमधील मुक्काम आणखी वाढला असून, न्यायालयाने त्याला तिसऱ्या गुन्ह्यात ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली (Ashok Kharat Case) आहे. यापूर्वी दुसऱ्या गुन्ह्यातील ७ दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर आज त्याला न्यायालयात हजर करण्यात आले होते..दरम्यान, दुसऱ्या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्यानंतर तत्काळ विशेष तपास पथकाने (SIT) तिसऱ्या गुन्ह्यात त्याचा ताबा घेतला. सरकारवाडा पोलीस ठाण्यात नोंद असलेल्या या प्रकरणात एका ७ महिन्यांच्या गरोदर महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. सातव्या महिन्यात नजर लागते म्हणून विशिष्ट विधी करावा लागतो, असंही तो सांगायचा..प्रसूती सुरळीत व्हावी आणि मुलगाच होईल, असे आमिष दाखवत आरोपीने अत्याचार केल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायाधीश श्रीमती बी. एन. इचपुराणी यांच्या न्यायालयात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली..आरोपी अशोक खरात याला व्हर्च्युअल पद्धतीने न्यायालयात हजर करण्यात आले. यावेळी तपास अधिकारी अमोल भारती यांनी गुन्ह्याचे स्वरूप स्पष्ट करत फिर्याद न्यायालयासमोर वाचून दाखवली. तपासादरम्यान आरोपी लोकांना नकली साप व वाघ दाखवून घाबरवत असल्याचे समोर आले आहे..तसेच मंतरलेले खडे व चिंचोके विकून फसवणूक केली जात असल्याचा आरोप आहे. महिलांना काही द्रव्य किंवा पेढे खाऊ घालून अत्याचार केल्याचा संशय असून, त्या पदार्थांमध्ये काय मिसळले जात होते याचा तपास सुरू आहे. याशिवाय, नकली साप, वाघ आणि अन्य साहित्य आरोपी कुठून आणत होता, याचाही तपास बाकी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली..सरकारी बाजूने तपासासाठी कोठडीची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. आरोपीकडून जप्त करण्यात आलेला पेनड्राईव्ह आणि लॅपटॉप तपासण्यासाठी त्याची प्रत्यक्ष उपस्थिती आवश्यक असल्याचे सांगण्यात आले. अनेक महिला पुढे येत असून, संबंधित पुरावे तपासणे गरजेचे असल्याचेही नमूद करण्यात आले..तसेच नकली खडे महेश कलंत्री यांच्याकडून घेतले जात होते का, तसेच वापरले जाणारे द्रव्य आणि बनावट प्राणी कुठून आणले जात होते, याचा तपास सुरू असल्याचे सांगण्यात आले..दुसरीकडे, आरोपीचे वकील सचिन भाटे यांनी पोलीस कोठडीला विरोध करत, आधीच एसआयटीमार्फत सखोल तपास सुरू असल्याचे सांगितले. याआधीही संबंधित मुद्द्यांची चौकशी झाली असून, पुन्हा कोठडी देण्याची गरज नसल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच गुन्ह्याच्या कालावधीबाबत आणि जप्त पुराव्यांबाबतही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले..यावर सरकारी वकील शैलेंद्र बागडे यांनी प्रत्युत्तर देताना प्रत्येक गुन्हा स्वतंत्र असून त्यासाठी स्वतंत्र चौकशी आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. या सर्व बाजूंचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने आरोपी अशोक खरात याला तिसऱ्या गुन्ह्यात ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. आरोपीने न्यायालयात काहीही सांगण्यास नकार देत मौन बाळगले.