Ashok Kharat Fake Baba Case : भोंदू अशोक खरात प्रकरण, जप्त बंदुकीचा परवाना नाशिक प्रशासनानेच दिल्याचे उघड, २१ काडतुसे जप्त

Ashok Kharat Case : राज्यभर गाजत असलेल्या भोंदू अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवे खुलासे होत असून तपासादरम्यान आणखी धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. खरातकडून जप्त करण्यात आलेल्या बंदुकीचा परवाना नाशिक जिल्हा प्रशासनानेच दिला असल्याचे उघड झाले आहे..तपास यंत्रणांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अशोक खरात याला १५ ऑक्टोबर २०१२ रोजी शस्त्र परवाना मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर १ जानेवारी २०२४ रोजी या परवान्याचे नूतनीकरण करण्यात आल्याची नोंदही प्रशासनाच्या कागदपत्रांमध्ये आढळली आहे.दरम्यान, चौकशीदरम्यान खरातच्या फार्महाऊसवर छापा टाकण्यात आला असता तेथून २१ काडतुसे जप्त करण्यात आली. त्यापैकी पाच काडतुसे वापरलेली असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. ही काडतुसे नेमकी कशासाठी वापरण्यात आली याचा तपास सध्या सुरू असून या प्रकरणात पाच नरबळींचा संशय व्यक्त केला जात आहे..गेल्या सात दिवसांत झालेल्या तपासात खरातकडे शस्त्र बाळगल्याची माहिती स्पष्ट झाली आहे. जप्त काडतुसांचा वापर नेमका कुठे आणि कशासाठी झाला, याचा तपास यंत्रणा सध्या शोध घेत आहेत.शस्त्र परवाना मिळवण्यासाठी अशोक खरातने जिल्हा प्रशासनाकडे विधिवत अर्ज केला होता. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगीनंतरच हा परवाना देण्यात आल्याची माहितीही समोर आली आहे..टोळक्याचा हल्ला, कोयता, तलवारीने सपासप वार, तरुणाची हत्या,थरारक घटनेनं नाशिक हादरलं! Nashik news.दरम्यान, भोंदू बाबा म्हणून ओळख असलेल्या अशोक खरातविरोधात गंभीर आरोप समोर आल्यानंतर त्याचा शस्त्र परवाना रद्द करण्याची प्रक्रिया प्रशासनाने सुरू केली आहे. तपास पुढे जात असताना या प्रकरणात आणखी धक्कादायक बाबी समोर येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.