Ashok Kharat HIV Test Report Result : 150 महिलांचं लैंगिक शोषण करणाऱ्या अशोक खरातचा HIV रिपोर्ट आला समोर; चाचणीचा अहवाल पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह?

Ashok Kharat HIV Test Report Result : अध्यात्माच्या नावाखाली भोंदूगिरी करत महिलांचे आयुष्य उद्ध्वस्त केल्याच्या आरोपांमुळे चर्चेत असलेल्या अशोक खरात प्रकरणात दररोज नवे धक्कादायक खुलासे होत आहेत. या प्रकरणामुळे महाराष्ट्रातील सामाजिक तसेच पोलिस यंत्रणेत मोठी खळबळ उडाली आहे..प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) तपासाला अधिक गती दिली आहे. दरम्यान, अशोक खरातच्या वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल समोर आले (HIV Test Report Revealed in Fake Baba Case) असून तपासाला नवी दिशा मिळाली आहे..Ashok Kharat : 'मी महादेवाचा अवतार, तुला चांगलं करिअर घडवायचं असेल तर..'; वासनांध खरातचा शिक्षण घेणाऱ्या युवतीवर अत्याचार, कॅप्टनविरोधात सातवा गुन्हा.HIV चाचणीचा अहवाल काय सांगतो?अशोक खरातने शेकडो महिलांचे लैंगिक शोषण केल्याचा प्राथमिक अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे पीडित महिलांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी त्याची ससून रुग्णालयात वैद्यकीय तपासणी केली होती. यावेळी विविध चाचण्यांसह HIV टेस्टही करण्यात आली. आता समोर आलेल्या अहवालानुसार, अशोक खरातचा HIV चाचणी निकाल निगेटिव्ह आला आहे. त्यामुळे तपासातील वैद्यकीयदृष्ट्या एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाल्याचे मानले जात आहे..महिलांना ओढत होता जाळ्यातएसआयटीच्या चौकशीतून अशोक खरातच्या कारवायांबाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तो महिलांना भविष्य सांगण्याच्या बहाण्याने किंवा घरातील दोष दूर करण्याचे आश्वासन देत आपल्या जाळ्यात ओढत असे. अनेक पीडित महिलांनी तक्रारीत नमूद केले आहे की, तो संमोहनासारख्या युक्त्या वापरत किंवा कुटुंबातील सदस्यांच्या जीवाला धोका असल्याची भीती दाखवून त्यांचे शारीरिक शोषण करत असे..Ashok Kharat case : अशोक खरात प्रकरणातील महिलांचे अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करताय? तर थांबा, पोलिसांची पहिली कठोर कारवाई.१५० हून अधिक महिलांवर अत्याचाराचा संशयआतापर्यंतच्या तपासात अशोक खरातने १५० हून अधिक महिलांवर अत्याचार केल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. मात्र, भीतीमुळे अनेक महिला अद्याप पुढे येण्यास तयार नाहीत..२९ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडीप्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेता न्यायालयाने अशोक खरातला २९ मार्चपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. अधिक तपासासाठी वेळ मिळावा आणि जास्तीत जास्त पीडितांना न्याय मिळावा, या उद्देशाने ही कोठडी देण्यात आली आहे.