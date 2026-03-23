Ashok Kharat Case : भोंदू अशोक खरातचा आणखी एक कारनामा ! शेतकऱ्याची जमीन हडपली, पोलिसांकडे तक्रार करताच सुपारी देऊन हत्या

1. स्वयंघोषित ज्योतिषी अशोक खरातवर शेतकरी विलास जाधव यांनी जमीन हडपण्याचा आरोप केला आहे. 2. जाधव यांच्या भावाची सुपारी देऊन हत्या केल्याचा धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. 3. २०२२ मध्ये जाधव यांच्या भावाने पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. 4. न्यायालयाच्या निर्णयाच्या दोन दिवस आधीच जाधव यांच्या भावाचा संशयास्पद मृत्यू झाला. .स्वयंघोषित ज्योतिषी भोंदू अशोक खरात याच्याविरोधात गौळाणे (नाशिक) येथील शेतकरी विलास जाधव यांनी जमीन हडपण्याचा गंभीर आरोप केला आहे. त्यांच्या भावाची सुपारी देऊन हत्या करून जमीन हडपण्याचा देखील धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे..विलास जाधव यांनी सांगितले की, त्यांच्या भावाने २०२२ मध्ये अशोक खरात याच्याविरोधात पोलिसांत तक्रार दाखल केली होती. जमिनीच्या वादावर न्यायालय निर्णय देणार होते, मात्र निर्णयाच्या केवळ दोन दिवस आधीच त्यांच्या भावाचा संशयास्पद अपघाती मृत्यू झाला. हा अपघात नसून सुपारी देऊन केलेली हत्याच असल्याचा त्यांचा ठाम दावा आहे. तक्रार दाखल करूनही पोलिसांकडून कोणतीही दाद मिळाली नाही, असेही जाधव यांनी म्हटले आहे..Ashok Kharat: पोलिसांनी अशोक खरातचा माज उतरवला! अखेर रडत रडत 'नाशिक जिल्हा कायद्याचा बालेकिल्ला' असल्याचा म्हणाला, पाहा व्हिडिओ.या आरोपामुळे अशोक खरातच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. सध्या खरात याच्यावर महिलांचे लैंगिक शोषण, फसवणूक आणि इतर गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप असून, एसआयटी कडून तपास सुरू आहे. त्यांच्या नावावर आणि कुटुंबीयांच्या नावावर ५० हून अधिक मालमत्ता (सातबारे) असल्याचे उघड झाले आहे, ज्यात नाशिक, गौळाणे, सिन्नर, शिर्डी आदी भागातील शेतजमीन आणि भूखंडांचा समावेश आहे. या मालमत्तेची किंमत शेकडो कोटींपर्यंत असल्याचा अंदाज व्यक्त होत आहे..अशोक खरात याने भोंदूगिरीच्या नावाखाली अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी दमदाटी किंवा फसवणुकीने हडपल्याच्या तक्रारी यापूर्वीही समोर आल्या आहेत. गौळाणे भागात त्याच्या नावावर मोठ्या प्रमाणात जमीन असल्याचे सातबारा नोंदींमधून दिसून येते. विलास जाधव यांच्या आरोपांमुळे आता या प्रकरणात हत्येच्या दिशेने तपास वाढण्याची शक्यता आहे.