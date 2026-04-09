गुन्हा कबूल केलाय, तक्रारदाराची तक्रारच संशयास्पद; खरातच्या वकिलांनी कोर्टात काय सांगितलं?

Ashok Kharat Case: भोंदूबाबा अशोक खरात याला तिसऱ्या गुन्ह्यातील तपासासाठी कोर्टाने ५ दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. पोलीस कोठडी देऊ नये यासाठी खरातच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला. मात्र तपास अधिकाऱ्यांनी खरातकडून चौकशीत सहकार्य केलं जात नसल्याचं सांगत पोलीस कोठडीची मागणी करण्यात आली. महिलेला गुंगीचं औषध देऊन अत्याचार केल्याचे आरोप खरातवर आहेत. तसंच त्याने बाजारातले चिंचोके पॉलिश करून लाखो रुपयांना विकले. त्याच्या कार्यालयात २२ रुद्राक्ष, भिंग याच्यासह अनेक महत्त्वाचे पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.कोर्टात न्यायाधीशांनी अशोक खरातला तुम्हाला काही सांगायचंय का असं विचारलं. त्यावर अशोक खरातने नाही म्हणत हात जोडले. Kharat gets five day police custody defence challenges complaint in court.खरातने एका 7 महिन्यांच्या गरोदर महिलेवर लैंगिक अत्याचार केल्याची धक्कादायक माहिती चौकशीत समोर आलीय. त्याने सातव्या महिन्यात नजर लागते म्हणून विशिष्ट विधी करावा लागतो असे सांगितले. त्यानंतर महिलेला गुंगीचे औषध देऊन अत्याचार केला.विधी करत असताना नकली साप, नाग, वाघाचे कातडे दाखवण्यात आले. हे सगळं साहित्य त्याने कुठून आणलं त्याला कोण मदत करायचं याचा तपास करायचा असल्याचं पोलिसांनी न्यायालयात सांगितलं..तरुणीच्या विनयभंग प्रकरणात अटक होईल, ५५ वर्षीय प्राचार्याला धमकावत ७ लाख उकळले; PSI, रिलस्टार महिला पोलिसासह तिघांवर गुन्हा.लैंगिक अत्याचार करताना खरातने लॅपटॉप समोर ठेवूनही व्हिडीओ काढल्याचा संशय आहे. खरातच्या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असून तो हुशार आहे. उडवाउडवीची उत्तरे देतो आणि तपासात सहकार्य करत नसल्याचंही तपास अधिकाऱ्यांनी न्यायालयासमोर सांगितलं. दरम्यान, आरोपीने गुन्हा कबूल केलाय. पोलीस कोठडीत सगळ्या घटनांचा तपास झाला असल्याचं म्हणत आरोपीच्या वकिलांनी पोलीस कोठडीला विरोध केला..आरोपीच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं की, आरोपीने गुन्हा कबूल केला आहे. आता शोधायचा उद्देश म्हणजे काय? यापूर्वी देखील त्याला पोलिस कोठडी दिली आहे. तसंच ज्या घटना घडल्या त्या नोव्हेंबर 2023 ते डिसेंबर 2025 या काळातील आहेत. स्पाय कॅमेरामध्ये समोर आलेले व्हिडिओ पुरावा म्हणून वापरले असते..फिर्यादी आधी शिर्डीच्या गुन्ह्यात आरोपी होता. हा जो तक्रारदार आहे त्याच्या विरोधात खंडणी मागितल्याचा आरोप होता. त्यामुळे तक्रारदाराची तक्रारच संशयास्पद आहे. 21-3-2026 रोजी हा गुन्हा नोंदवला गेला आणि पोलिस कोठडीत या सगळ्या घटनांचा तपास झाला आहे असंही खरातच्या वकिलांनी कोर्टात सांगितलं.