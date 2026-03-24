Ashok Kharat Case : खरातचे कारनामे संपेनात ! आधी पीडित महिलांची अब्रू लुटायचा अन् मग श्रीमंत पुरूषांशी लैंगिक संबंध ठेवायला लावायचा...

Ashok Kharat Case Exposes : ब्लॅकमेल करून महिलांना श्रीमंत पुरुषांशी जबरदस्तीने संबंध ठेवायला लावत होता. त्या पुरुषांनाही व्हिडिओ दाखवून पैसे उकळण्याचे काम तो करत होता. तपासात १५० हून अधिक व्हिडिओ समोर आले असून पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे.
Ashok Kharat Case: अध्यात्म आणि ज्योतिषाच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा अशोक खरात याचे रोज नवे काळे कारनामे समोर येत आहे. नराधम खरात महिलांचे कैवळ लैंगिक शोषण करुन थांबत नव्हता तर त्यांचे व्हिडिओ बनवून नंतर ब्लॅकमेल करत होता. याच व्हिडिओची धमकी देऊन तो पीडित महिलांना श्रीमंत पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवायला लावायचा. मग तो त्यांनाही लुटायचा अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे.

