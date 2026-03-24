Ashok Kharat Case : खरातचे कारनामे संपेनात ! आधी पीडित महिलांची अब्रू लुटायचा अन् मग श्रीमंत पुरूषांशी लैंगिक संबंध ठेवायला लावायचा...

Ashok Kharat Case: अध्यात्म आणि ज्योतिषाच्या नावाखाली महिलांचे लैंगिक शोषण करणारा अशोक खरात याचे रोज नवे काळे कारनामे समोर येत आहे. नराधम खरात महिलांचे कैवळ लैंगिक शोषण करुन थांबत नव्हता तर त्यांचे व्हिडिओ बनवून नंतर ब्लॅकमेल करत होता. याच व्हिडिओची धमकी देऊन तो पीडित महिलांना श्रीमंत पुरुषांशी लैंगिक संबंध ठेवायला लावायचा. मग तो त्यांनाही लुटायचा अशी माहिती सुत्रांनी दिली आहे..अशोक खरात आधी महिलांना अध्यात्माच्या नावाखाली आपल्या जाळ्यात ओढत असे मग त्यांचे लैंगिक शोषण करत असे. यानंतर तो त्या पीडित महिलांना श्रीमंत पुरुषांसोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी बळजबरी करत होता.मात्र यावर तो थांबत नव्हता तर मग त्या बड्या लोकांकडून पीडित महिलांसोबतचे व्हिडिओ दाखवून ब्लॅकमेल करुन पैसे उकळत होता.अशी सूत्रांची माहिती आहे. .खरातच्या संस्थानचं उत्पन्न साडे चार लाखांवरून वर्षाला अडीच कोटींवर; खडे, चिंचोके मंतरून लाखोंना विकायचा.सुरुवातीला खरातचे ५८ व्हिडिओ समोर आले होते. मात्र नंतर हा आकडा १०० वर पोहोचला. एसआयटीच्या तपासात हा आकडा आणखी वाढला असून तो आता १५० वर पोहोचला आहे. दरम्यान एका विद्यार्थिनीनेही खरातवर लैंगिक शोषणाचा आरोप केला आहे. पीडितांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. त्या दृष्टीने विशेष तपास पथक (SIT) आणि पोलिसांकडून सखोल तपासणी सुरू आहे, यातून मोठे खुलासे होण्याची शक्यता आहे. .संपत्तीत ७४ पटींनी वाढ अशोकर खरातच्या संपत्तीत 8 वर्षांत ७४ पटींनी वाढ झाल्याची बाब तपासात समोर आली आहे. त्याच्या शिवनिका संस्थानची २०१७-१८ मध्ये मालमत्ता फक्त ४ लाख ६७ हजार रुपये होती. ती २०२४-२५ पर्यंत वाढून २ कोटी २१ लाखांवर पोहोचली.