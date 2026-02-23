नाशिक

Nashik Ashram School : नाशिकमधील आश्रमशाळा कर्मचाऱ्यांचे बिऱ्हाड आंदोलन स्थगित; मंत्री अशोक उईके यांच्या मध्यस्थीला यश

Protest Against Contract Recruitment in Ashram Schools : आश्रमशाळांमध्ये खासगी कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या कंत्राटी भरतीविरोधात सोमवार (ता. २३)पासून सुरू होणारे बिऱ्हाड आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे.
नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये खासगी कंपनीमार्फत सुरू असलेल्या कंत्राटी भरतीविरोधात सोमवार (ता. २३)पासून सुरू होणारे बिऱ्हाड आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले आहे. मंत्री अशोक उईके यांनी शनिवारी (ता. २१) आंदोलकांशी चर्चा केल्यावर रोजंदारी कर्मचाऱ्यांनी हा निर्णय घेतला.

