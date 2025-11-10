नाशिक

Ashram School Protest : आचारसंहिता आडवी! आश्रमशाळा आंदोलकांच्या पदरी निराशा; नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही

Governor Rejects Ashram School Protesters Demands : नाशिक येथे आदिवासी विकास विभागासमोर (किंवा आझाद मैदानावर) आश्रमशाळेतील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे बाह्यस्रोत भरतीविरोधात 'बिऱ्हाड आंदोलन' सुरू आहे. आंदोलक आपल्या मागण्यांसाठी घोषणाबाजी करताना दिसत आहेत.
Tribal school protest Maharashtra

Sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांतील बाह्यस्रोत भरतीविरोधात ठराव घेऊन राज्यपालांकडे गेलेल्या बिऱ्हाड आंदोलकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या मागण्या फेटाळल्याने आंदोलकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरील मोर्चा पुन्हा आदिवासी विकास विभागासमोर आणला. राज्यात आता आचारसंहिता लागू झाल्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नसल्याने हा प्रश्‍न सुटणार तरी केव्हा, असा प्रश्‍न उभा ठाकला आहे.

Nashik
maharashtra
teachers
education
school
Recruitment
Tribal
Development
Governor
Protest

