Ashram School Protest : आचारसंहिता आडवी! आश्रमशाळा आंदोलकांच्या पदरी निराशा; नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत प्रश्न सुटणार नाही

नाशिक: आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांतील बाह्यस्रोत भरतीविरोधात ठराव घेऊन राज्यपालांकडे गेलेल्या बिऱ्हाड आंदोलकांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. राज्यपालांनी त्यांच्या मागण्या फेटाळल्याने आंदोलकांनी मुंबईतील आझाद मैदानावरील मोर्चा पुन्हा आदिवासी विकास विभागासमोर आणला. राज्यात आता आचारसंहिता लागू झाल्याने धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य नसल्याने हा प्रश्न सुटणार तरी केव्हा, असा प्रश्न उभा ठाकला आहे. .आश्रमशाळेतील रोजंदारी (तासिका) तत्त्वावरील वर्ग ३ व वर्ग ४ या कर्मचाऱ्यांच्या जागेवर खासगी कंपनीमार्फत कंत्राटी पद्धतीने १७९१ पदांची भरती करण्यात येत आहे. तिच्या विरोधात महाराष्ट्र राज्य शासकीय आश्रमशाळा कर्मचारी संघटनेने ९ जुलै २०२५ पासून आदिवासी विकास विभागासमोर बिऱ्हाड आंदोलन सुरू केले आहे. .त्याला चार महिने पूर्ण झाले. मात्र कुठलाही तोडगा निघालेला नाही. आंदोलकांनी शहरात मोर्चा काढला, आदिवासी महापंचायत घेतली. त्यात मंजूर ठराव घेऊन आंदोलक पायी मुंबईपर्यंत पोहोचले. ऐनदिवाळीत पायी मोर्चा मुंबईपर्यंत घेऊन गेले. मुंबईच्या वेशीवर ठाण्यात पुन्हा आंदोलकांनी मेळावा घेत आपल्या मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, राज्य शासनाने त्यांच्या मागण्यांची दखल घेतली नाही..आंदोलक आझाद मैदानावर पोहोचल्यानंतर त्यांनी राज्यपालांची वेळ मागितली. त्यांनी बिऱ्हाड आंदोलकांना पत्र पाठवत आपल्या मागण्या राज्य शासनाच्या पातळीवरील आहेत. त्यांच्याशी याविषयी चर्चा झाल्याचे सांगितले. त्यामुळे मंत्रिमंडळालाच याविषयी अंतिम निर्णय घ्यावा लागेल. राज्यात आता आचारसंहिता लागू झाली आहे. .काही दिवसांत जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची आचारसंहिता लागू होईल. या निवडणूक होण्यापूर्वीच महापालिकांचा आचारसंहितेची घोषणा होणार असल्याने साधारणतः नोव्हेंबर ते जानेवारीपर्यंत शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेणे शक्य होणार नाही. त्यामुळे या बिऱ्हाड आंदोलनाचे पुढे काय होणार, असा बिकट प्रश्न निर्माण झाला आहे..Radhakrishna Vikhe Patil: माझा डीएनए शेतकऱ्याचा: मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील; उध्दव ठाकरेंचे शेतकऱ्यांसाठी योगदान काय ?.विद्यार्थी, आंदोलकांचेही नुकसानगेल्या चार महिन्यांपासून नोकरीच्या प्रवाहापासून आंदोलक दूर आहेत. यामुळे त्यांची पूर्वीची रोजंदारीवरील सेवा खंडित झाल्याने त्याच पद्धतीच्या सेवेसाठी त्यांचा दावा ग्राह्य धरला जाईल का, याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे.दुसऱ्या बाजूला रोजंदारी शिक्षकांच्या जागेवर खासगी कंपनीमार्फत नियुक्त केलेले शिक्षक काम करण्यास तयार नाहीत. खासगी कंपनीला ठेका मिळूनही त्यांना व्यवस्थितरीत्या सेवा देता आलेली नाही. परिणामी, विद्यार्थ्यांचेही शैक्षणिक नुकसान झाले. सहा महिन्यांपासून शाळेतील शिक्षण प्रभावित झाले आहे..आंदोलनाचा चार महिन्यांतील घटनाक्रमरोजंदारींच्या जागेवर कंत्राटी पद्धतीने पदभरतीचा २१ मे २०२५ शासन निर्णय जारीखासगी कंपनीमार्फत १७९१ पदांची कंत्राटी स्वरूपात भरतीची प्रक्रिया सुरूया प्रक्रियेविरोधात १३ जूनला आंदोलक सोग्रस फाटा (ता. चांदवड) येथून आदिवासी आयुक्तालयाकडे पायी निघालेआदिवासी विकासमंत्री प्रा. अशोक उईके यांनी आंदोलकांशी रस्त्यात चर्चा केली.१७ जूनला मुंबईत जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे बैठकत्यामुळे आंदोलन काही काळ स्थगित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलाकुठलेही आदेश प्राप्त न झाल्यामुळे पुन्हा बिऱ्हाड आंदोलनाला सुरवात९ व १० जुलैला शहरातील इदगाह मैदानावर ठिय्या.११ जुलैपासून आदिवासी आयुक्तालयासमोर बिऱ्हाड आंदोलन सुरू३ ऑगस्टला मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या सोबत आंदोलकांची बैठक२५ ऑगस्टला शहरात जनआक्रोश मोर्चा निघाला२६ सप्टेंबरला नाशिकमध्ये पहिली आदिवासी महापंचायत झालीयातील ठराव डोक्यावर घेऊन आंदोलक १४ ऑक्टोबरला मुंबईकडे पायी निघाले२९ ऑक्टोबरपासून मुंबईतील आझाद मैदानावर आंदोलनराज्यपालांनी भेट नाकारल्यानंतर आंदोलक पुन्हा माघारी.