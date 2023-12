Nashik News: माती ऐवजी चिखल; यांत्रिकी झाडूला धाप

Nashik News : शहरातील प्रमुख रस्त्यांची झाडलोट करण्यासाठी महापालिकेने इटली येथून खरेदी केलेल्या चार यांत्रिकी झाडूद्वारे स्वच्छता करताना सुरवातीला चिखल शोषला जात असल्याने यांत्रिक झाडू धाप टाकताना दिसत आहे.

त्यामुळे वीस दिवस उलटले तरी प्रतिदिन १६० किलोमीटर सफाईचे उद्दिष्ट अद्यापही गाठता येत नाही. पावसामुळे साचलेला चिखल साफ झाल्यानंतर नियमित किलोमीटरचे उद्दिष्ट सफल होईल असा दावा करण्यात आला आहे. (At first mud is being absorbed by mechanical broom nashik news)