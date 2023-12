Nashik Onion News: दुष्काळी परिस्थितीतही ‘कसमादे’त गेल्यावर्षाएवढी कांदा लागवड; मजुरांना ‘अच्छे दिन’

Nashik Onion News : कांदा पिकाने ‘कसमादे’ची ओळख सर्वदूर झाली आहे. नैसर्गिक परिस्थिती कशीही असली, तरी या भागातील शेतकरी कांद्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतात. यंदा ‘कसमादे’सह नांदगाव, चांदवडमध्ये अपुऱ्या पावसाने दुष्काळी परिस्थिती आहे.

विशेषत: उन्हाळ कांद्याच्या उत्पन्नात निम्म्याहून घट होण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात होती. मात्र, मिळत असलेला भाव व उपलब्ध पाण्याच्या भरवशावर सर्वत्र कांदा लागवडीची धूम आहे. आणखी पंधरा दिवस अशाच स्वरूपाची लागवड सुरु राहिल्यास गेल्यावर्षाएवढी कांदा लागवड होवू शकेल. (Onion planting in Kalwan satana malegaon deola as much as last year nashik news)