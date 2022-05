नाशिक : शेताच्या वादातून सावत्र भावावर हल्ला; चाकूने पाठिवर वार

By

पिपळगाव बसवंत (जि. नाशिक) : शेताचा वाद न्यायालयात सुरू आहे, तोपर्यत जमिनीची नांगरणी करू नका, असे सांगण्यासाठी गेलेल्या सोपान बाबूराव झाडे (रा. वडाळीभोई, ता.चांदवड) यांच्यावर सावत्र भावाने चाकूने हल्ला केला आहे. या हल्ल्यात झाडे हे गंभीर जखमी झाले असून पिंपळगावच्या खासगी रूग्णालयात ते उपचार घेत आहे. (Attack on step brother due to farm dispute in Nashik)



पोलिसांनी दिलेले माहिती अशी,

वडाळीभोई येथे सोपान झाडे व एकनाथ झाडे यांच्या कुटुंबात गट क्रमांक २०२७ मधील जमीन क्षेत्राच्या मालकीवरून असलेला वाद सध्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. शनिवारी (ता.१४) रात्री आठच्या सुमारास हे क्षेत्र नांगरिणीसाठी एकनाथ बाबूराव झाडे, बाळासाहेब बाबूराव झाडे, शरद बाजीराव जाधव, रमेश बाजीराव जाधव, सागर विजय जाधव हे आले. न्यायालयाने अद्याप निकाल दिलेला नसल्याने जमीन नांगरणी करू नका अशी विनंती सोपान झाडे यांनी केली. त्यावर एकनाथ झाडे व इतर चुलतभाऊ, पुतणे यांनी सोपान झाडे यांना शिविगाळ केली. एकनाथ झाडे यांनी त्यांच्यावर चाकूने हल्ला केला. चाकूचे वार पाठीवर झाल्याने रक्तबंबाळ झालेल्या सोपान झाडे यांना चांदवड उपजिल्हा रूग्णालयात दाखल करण्यात आले. नंतर पुढील उपचारासाठी पिंपळगावच्या खासगी रूग्णालयात दाखल केले. हल्ला करणाऱ्यांविरोधात वडनेर भैरव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. पोलिस हवालदार मच्छिंद्र कराड तपास करीत आहे.

