Nashik Crime News : चंदनपुरी शिवारात बंदुकीचा धाक दाखवून दोघांना लुटण्याचा प्रयत्न

Nashik Crime News : श्री क्षेत्र चंदनपुरीत श्री खंडेराव महाराजांचा यात्रोत्सव सुरु असताना मध्यरात्री दोघांना लुटण्याचा प्रकार घडला. शिवारातील नायरा पेट्रोल पंपाजवळ दोघांना बंदुकीचा धाक दाखवून जबरी चोरी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न झाला.

चंदनपुरी रस्त्याने जाणाऱ्या या दोघांनी प्रतिकार केल्याने संशयितांचा प्रयत्न निकामी झाला. (attempt was made to rob two people at gunpoint in Chandanpuri Shiwar nashik crime news)