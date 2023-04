Police Felicitation : पोलिस महासंचालक पदकाच्या मानकऱ्यांचा आयुक्तांकडून सन्मान

By

Police Felicitation : महाराष्ट्र दिनानिमित्त पोलिसांना महासंचालक पदकाने गौरविण्यात येत असते. त्यानुसार या वर्षी राज्यातील आठशे पोलिस अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र उल्लेखनीय कामगिरी केल्याबद्दल पदक जाहीर केले आहे.

त्यात या पदकाचे मानकरी ठरलेल्या नाशिक शहर पोलिस आयुक्तालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांनी गौरव करीत त्यांचा सन्मान केला. (Awardees of Director General of Police Medal awarded by nashik police Commissioner ankush shinde nashik news)

हेही वाचा : संतुलित आहारातून रोखा फॅटी लिव्हरचा आजार

यंदाच्या पोलिस महासंचालक पदकाच्या मानकऱ्यांमध्ये उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण यांच्यासह उपनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नीलेश माईनकर, सहायक उपनिरीक्षक शंकर गोसावी, काशिनाथ गायकवाड, अंमलदार धनाजी माळोदे,

माधुरी मुरकुटे, संतोष उशीर, इम्रान शेख, सोमनाथ निकम, गजानन पाटील, नीलेश भोईर, विशाल साबळे, श्रीशैल सवळी, गणेश वाघ, श्यामकांत पाटील यांचा समावेश आहे. पोलिस आयुक्त अंकुश शिंदे यांच्या हस्ते पदकप्राप्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा कौतुक सोहळा आयुक्तालयात पार पडला.

या वेळी शहर गुन्हे शाखेचे उपायुक्त प्रशांत बच्छाव, परिमंडळ दोनचे उपायुक्त चंद्रकांत खांडवी हे उपस्थित होते.