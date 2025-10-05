Bachchu Kadu : दिव्यांगांचे मानधन ६००० करा! बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा, अन्यथा लढा सुरूच राहील

नांदगाव/बोलठाण: दिव्यांगांचे मानधन सहा हजार रुपये न झाल्यास त्यांचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा प्रहारचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी दिला. प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलनाच्या नांदगाव शहर व तालुका शाखेच्या वतीने दिव्यांग, विधवा, निराधार आणि शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला..व्यासपीठावर प्रहारचे राज्य सचिव धर्मेंद्र सातव, जिल्हा प्रमुख गणेश निंबाळकर, प्रहार दिव्यांगचे जिल्हाध्यक्ष ललित पवार, अनिल भडांगे उपस्थित होते. ते म्हणाले की, खासदार व आमदारांच्या पगारात भरघोस वाढ होत असताना दिव्यांगांच्या मानधनात केवळ हजार रुपयांची वाढ झाली आहे..आजवर १८२ शासन निर्णय दिव्यांगांसाठी काढण्यात आले, अनेक आंदोलन केले तरीही दिव्यांगांचे हाल सुरूच आहेत. बच्चू कडू यांनी दिव्यांग, शेतकरी व शेतमजुरांच्या मतांच्या मोबदल्यात त्यांना काहीच मिळत नाही, अशीही खंत व्यक्त केली. २८ ऑक्टोबरला नागपूर येथे मेळावा घेण्यात येणार असून, राज्यभरातून मोठ्या संख्येने शेतकरी, दिव्यांग व विधवा निराधार उपस्थित राहतील. .दरम्यान, कर्जमाफी आणि शेतकरी-दिव्यांग हक्कांसाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखाली काढण्यात आलेली शेतकरी-शेतमजूर हक्क यात्रा संभाजीनगर जिल्ह्यातून नाशिक जिल्ह्याच्या हद्दीत बोलठाण येथे दाखल झाली. शेतकऱ्यांनी पुष्पवृष्टी करत बच्चू कडू व यात्रेतील कार्यकर्त्यांचे जोरदार स्वागत केले..पूरग्रस्तांसाठी ५ रुपये मागितले तर..., शेतकऱ्यांकडून वसुलीच्या टीकेवर मुख्यमंत्री फडणवीस कडाडले; कारखान्यांना इशारा.याप्रसंगी आयोजित मोठी शेतकरी सभा हजारो शेतकरी आणि महिलांच्या उपस्थितीत पार पडली. बच्चू कडू यांनी उपस्थित शेतकऱ्यांना उद्दिष्ट सांगितले की, ‘कर्जमाफी ही आपल्या हक्काची लढाई आहे. हक्काची ही लढाई जिंकायची असल्यास २८ ऑक्टोबरला नागपूर गाठणे आवश्यक आहे. सरकारला सळो की पळो करून सोडावे.’ उपस्थितांनी यास प्रचंड प्रतिसाद दिला. बच्चू कडू यांनी आश्वस्त केले की, शेतकऱ्याच्या अश्रूंना किंमत मिळेपर्यंत तो थांबणार नाही, आणि हे फक्त आंदोलन नसून शेतकऱ्यांचा हक्क आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.