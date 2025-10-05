नाशिक

Bachchu Kadu : दिव्यांगांचे मानधन ६००० करा! बच्चू कडूंचा सरकारला इशारा, अन्यथा लढा सुरूच राहील

Bachchu Kadu Warns: Divyang Honorarium Must Be Increased : माजी आमदार बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वाखालील प्रहार शेतकरी-शेतमजूर हक्क यात्रा नांदगाव/बोलठाण येथे दाखल झाली. यावेळी आयोजित मेळाव्यात त्यांनी दिव्यांग, विधवा, निराधार आणि शेतकऱ्यांच्या मानधनावर व हक्कांवर आवाज उठवत २८ ऑक्टोबरला नागपूर येथे होणाऱ्या मेळाव्यात सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदगाव/बोलठाण: दिव्यांगांचे मानधन सहा हजार रुपये न झाल्यास त्यांचा लढा सुरूच राहील, असा इशारा प्रहारचे संस्थापक बच्चू कडू यांनी दिला. प्रहार दिव्यांग क्रांती आंदोलनाच्या नांदगाव शहर व तालुका शाखेच्या वतीने दिव्यांग, विधवा, निराधार आणि शेतकऱ्यांच्या मेळाव्यात बोलताना त्यांनी हा इशारा दिला.

Nashik
maharashtra
Farmer
farmer protest
awareness
Destitute
Disabled Person
