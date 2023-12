Sudhakar Badgujar: बडगुजर यांच्या कंपनीने केलेल्या कामांची यादी मागविली

Sudhakar Badgujar : मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी सलीम शेख ऊर्फ सलीम कुत्ता यांच्यासमवेतचे नृत्य व लाचलुचपत विभागाने शिवसेनेच्या उबाठा गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांच्यावर दाखल गुन्ह्याच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेकडून पोलिस व शासनाने बडगुजर ॲन्ड कंपनीची माहिती मागवली आहे.

त्याअनुषंगाने पाणीपुरवठा विभागांसह बांधकाम विभागाने माहितीची जुळवाजुळव सुरू केली आहे. बडगुजर ॲन्ड कंपनीला आतापर्यंत दिलेले काम व झालेली आर्थिक उलाढाल याची माहिती पोलिसांना सादर केली जाणार आहे. (Badgujar company asked for a list of works done nashik news)