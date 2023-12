Sudhakar Badgujar: कथित भ्रष्टाचार प्रकरणी बडगुजरांना ‘एसीबी’कडून 26 ला मिळेल स्पष्टता

Sudhakar Badgujar : अपहार प्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून गुन्‍हा दाखल केल्‍यानंतर शुक्रवारी (ता. २२) पाचारण केलेल्‍या शिवसेना ठाकरे गटाचे महानगरप्रमुख सुधाकर बडगुजर यांची विभागाने दोन तास चौकशी केली. (Badgujar will get clarity on alleged corruption case from ACB on 26th dec nashik crime news)