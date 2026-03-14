नाशिक
Nashik News : दोष कोणाचा? केळझर वीज दुर्घटनेत २८ वर्षीय तरुणाचा बळी; प्रशासनाची टोलवाटोलवी
Electricity Worker Dies During Transformer Repair Work : केळझर (ता. बागलाण) येथे रोहित्रावर काम करताना अचानक वीजप्रवाह सुरू झाल्याने २८ वर्षीय वीज कर्मचारी प्रवीण अहिरे यांचा मृत्यू झाला. भरपाईच्या मागणीसाठी नातेवाईकांनी काही काळ आंदोलन केले.
डांगसौंदाणे: केळझर येथील रोहित्रावर काम करीत असताना अचानक वीजप्रवाह सुरू झाल्याने वीज कर्मचारी प्रवीण राजेंद्र अहिरे (वय २८, रा. आघार, ता. मालेगाव) यांचा जागीच जळून मृत्यू झाला. दरम्यान, वीज मंडळ व दूरध्वनी मनोरा यांच्यात वीजप्रवाह नेमका कोणाचा, यावरून जबाबदारी घेण्यास टाळाटाळ होत असल्याने मृताच्या नातलगांना सुमारे पाच तास भरपाईसाठी आंदोलन करावे लागले.