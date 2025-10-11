Nashik News : मराठा आरक्षणापाठोपाठ बंजारा समाज आक्रमक: हैदराबाद गॅझेट लागू तर आम्हालाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्या!

नाशिक: हैदराबात गॅझेट लागू करताना बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी नाशिकमधील सकल बंजारा समाज एकवटला आहे. बंजारा समाजातर्फे शुक्रवारी (ता. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी समाजाच्या शिष्टमंडळातर्फे जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. .बंजारा समाजातर्फे देण्यात आलेल्या निवेदनात, महाराष्ट्र शासनाच्या २ सप्टेंबरच्या निर्णयानुसार हैदराबाद गॅझेटियरमधील नोंदी विचारात घेत मराठा समाजाला कुणबी किंवा मराठा कुणबी अथवा कुणबी मराठा प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती लागू करण्यात आली. शासन हैदराबाद गॅझेट हे प्रमाण मानण्याचे धोरण अवलंबणार असल्यास याच गॅझेटमध्ये बंजारा समाजाचा ट्राईब म्हणून उल्लेख आढळतो. .राज्यघटना पूर्वकाळात म्हणजे सन १८७१ व सन १९३१ च्या जनगणनेत बंजारा समाजाची स्वतंत्र आदिवासी समाज म्हणून नोंद आहे. तसेच लोकुर आयोग, मंडल आयोग, सच्चर आयोग, न्यायमूर्ती बापट आयोग यांनीही बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातींमध्ये समावेशाबाबत वेळोवेळी शिफारस केली..आंध्र प्रदेश, तेलंगणा व अनेक राज्यांनी बंजारा/लबाना समाजाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा दिला आहे. ओरिसा, कर्नाटक, हरियाना, पंजाब व हिमाचल प्रदेशात समाजास अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यात आला. बंजारा ही केवळ जात नसून, ती जमात आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात बंजारा समाजाच्या एकूणच सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य व आर्थिक विकास या गोष्टींचा विचार करावा. .तसेच, घटनेच्या अनुच्छेद क्रमांक ३४२ मधील तरतुदींचा वापर करून राज्यपालांमार्फत सदर जातीचा महाराष्ट्र राज्याच्या अनुसूचित जमातींच्या राज्यसूचीत अनुसूचित जमातींमध्ये समावेशाबद्दल शिफारस करण्याची मागणी करण्यात आली. निवेदनावर नवनाथ चव्हाण, दिनेश राठोड, मोतीलाल राठोड, विनोद चव्हाण, कुंडलीक पवार, गोकुळ जाधव, गोरख राठोड, जगदीश चव्हाण आदींच्या स्वाक्षऱ्या आहेत..Local Body Election: शिंदे-अजितदादा-फडणवीस विरोधात लढणार? मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यामुळे टेन्शन वाढलं, महायुतीत अंतर्गत तणाव.समाजबांधव पारंपरिक पोशाखातबंजारा समाजातर्फे ईदगाह मैदान ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा मोर्चा काढण्यात आला. या मोर्चात बंजारा पुरुष व महिला मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. या वेळी पारंपरिक पोशाखातील बांधवांनी ‘जय सेवालाल महाराज’ यांच्या नावाचा जयघोष केला. महिलांनी पारंपरिक नृत्य सादर केले. मोर्चाच्या अनुषंगाने पोलिस विभागाने कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर चोख बंदोबस्त तैनात केला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.