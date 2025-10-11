नाशिक

Nashik News : मराठा आरक्षणापाठोपाठ बंजारा समाज आक्रमक: हैदराबाद गॅझेट लागू तर आम्हालाही अनुसूचित जमातीचा दर्जा द्या!

Banjara Community Holds Protest for Scheduled Tribe Status : नाशिकमध्ये मराठा आरक्षणासाठी वापरल्या गेलेल्या हैदराबाद गॅझेटच्या धर्तीवर, बंजारा समाजाला अनुसूचित जमातीत (एसटी) समाविष्ट करण्याच्या मागणीसाठी सकल बंजारा समाजाने पारंपरिक वेशात जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढला.
सकाळ वृत्तसेवा
नाशिक: हैदराबात गॅझेट लागू करताना बंजारा समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेशासाठी नाशिकमधील सकल बंजारा समाज एकवटला आहे. बंजारा समाजातर्फे शुक्रवारी (ता. १०) जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. या वेळी समाजाच्या शिष्टमंडळातर्फे जिल्हा प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

