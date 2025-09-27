Narhari Zirwal : बंजारा आदिवासी होऊ शकत नाही': एसटी आरक्षण मागणीवर मंत्री नरहरी झिरवाळ कडाडले

नाशिक: हैदराबाद गॅझेटिअरचा आधार घेत बंजारा समाज एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करत असून, त्यासाठी बंजारा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. दुसरीकडे या मागणीला आदिवासी समाजाकडूनदेखील कडाडून विरोध होत आहे. बंजारा समाज हा कधीच आदिवासी होऊ शकत नाही, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सरकारला दिला आहे. .मंत्री झिरवाळ यांच्या उपस्थितीत शुक्रवारी (ता. २६) नाशिकमध्ये आदिवासींच्या न्याय्य हक्क व संविधान संरक्षणासाठी आदिवासींची महापंचायत झाली. त्यानंतर प्रसारमाध्यमांशी मंत्री झिरवाळ यांनी संवाद साधला. मंत्री झिरवाळ म्हणाले, की बंजारा समाज कोणत्या अधिकारात आदिवासींमध्ये आरक्षण मागत आहे, याचा आम्ही अभ्यास केला आहे. या संदर्भात आम्ही बैठक घेतली. यात समाजातील अनेक तज्ज्ञ लोक सहभागी झाले होते. .निवृत्त अधिकाऱ्यांनीही याचा अभ्यास केला आहे. बंजारा समाज हा कधीच आदिवासी होऊ शकत नाही. या समाजाला काही ठिकाणी धान्य वाहून नेणारा समाज म्हटले जाते. हैदराबाद गॅझेटिअरचा ते आधार घेत आहेत; परंतु यात तशी कुठेही स्पष्टता नसल्याचे त्यांनी सांगितले. संसदेतदेखील हा मुद्दा उपस्थितीत झालेला असून, तेथे नाकारण्यात आलेला आहे. .संविधानाने सांगितले, असे कोणी म्हणू शकत नाही. सध्या जिथे जिथे लोण पसरत आहे, मात्र पश्चिम महाराष्ट्रात व उत्तर महाराष्ट्रात शांततेच्या मार्गाने आम्ही आंदोलन करू. कायदेशीर मार्गाने संसदेत हा विषय मांडला जाईल. आदिवासी होण्यासाठी आदिवासीच्या पोटी जन्माला यावे लागते, असेही मंत्री झिरवाळ यांनी सांगितले..जेथे कमी तिथे गेले पाहिजेबंजारा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. छोट्या-छोट्या गल्ल्यांमध्ये तीन किलोमीटरच्या रांगा दाखवतात. जिथे बंजाराचे लोक कमी आहेत तिथे रांग लांब दिसते. पुण्यात पाच हजारांपेक्षा जास्त मोठा मोर्चा काढला. तेथे धोके नाहीत बाहेरून लोक आले. आमच्या मागे कोणीच नाही का, असा प्रश्न मंत्री झिरवाळ यांनी उपस्थित करत जेथे कमी तेथे आम्ही जाऊ, असे सांगितले..Laxman Hake स्वत:च्या गाडीवर हल्ला करून घेतात... Manoj Jarange यांचा आरोप तर मराठवाड्यातील OBC नेत्यांना इशारा!.आदिवासी महापंचायतीमधील ठरावबाह्यस्रोत नियुक्ती (भरतीचे) धोरण रद्द करामध्यवर्ती स्वयंपाकगृह योजना रद्द कराशैक्षणिक व सुरक्षा समित्यांचा सहभागस्वतंत्र शालेय व्यवस्थापन समिती स्थापन करणेघटनात्मक व कायदेशीर आधारशासकीय आशमशाळा थेट शासनाच्या नियंत्रणाखाली असाव्यातग्रामपंचायतीत पेसा निधी पाच टक्क्यांवरुन लोकसंख्येनुसार द्यावा‘एमपीएससी’मार्फत वर्ग-३ व वर्ग-४ संवर्गातील भरतीला विरोधपेसा भरतीची तत्काळ अंमलबजावणी व्हावी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.