नाशिक

Narhari Zirwal : बंजारा आदिवासी होऊ शकत नाही': एसटी आरक्षण मागणीवर मंत्री नरहरी झिरवाळ कडाडले

Banjara Community Demands ST Reservation : नाशिकमध्ये आयोजित आदिवासी महापंचायतीत अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी बंजारा समाजाच्या एसटी आरक्षण मागणीवर तीव्र आक्षेप घेतला.
Narhari Zirwal

Narhari Zirwal

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नाशिक: हैदराबाद गॅझेटिअरचा आधार घेत बंजारा समाज एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी करत असून, त्यासाठी बंजारा समाजाचे मोर्चे निघत आहेत. दुसरीकडे या मागणीला आदिवासी समाजाकडूनदेखील कडाडून विरोध होत आहे. बंजारा समाज हा कधीच आदिवासी होऊ शकत नाही, असा इशारा अन्न व औषध प्रशासनमंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी सरकारला दिला आहे.

Loading content, please wait...
Nashik
maharashtra
policy
Tribal
narhari zirwal
mpsc
Government
ST reservation demand

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com