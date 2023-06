Nashik News : मालेगावला उड्डाणपूल तळ बनले कचऱ्याचे आगार; महापालिकेचे दुर्लक्ष

By

Nashik News : येथील उड्डाण पुलाचे काम संथ गतीने सुरु आहे. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून या भागात रहदारीची समस्या निर्माण होत आहे. वाहतूक कोंडीमुळे वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.

यातच उड्डाणपुलाच्या खाली परिसरातील व्यावसायिक व रहिवासी कचरा टाकतात. त्यामुळे परिसरात दुर्गंधी पसरली आहे. कचरा महापालिकेकडून उचलला जात नसल्याने उड्डाणपुलाचे तळ जणू कचऱ्याचे आगार झाले आहे. (base of flyover become like garbage dump malegaon nashik news)

मालेगाव शहरात पाच ते सहा वर्षापासून उड्डाणपुलाचे काम रखडले होते. सहा महिन्यापूर्वी कामाला सुरवात झाली. मात्र हे काम कासवगतीने सुरु आहे. पूल उभारण्यासाठी लोखंडी पिलर्स उभारले आहेत.

त्या पिलर्सच्या खालीच स्थानिक रहिवासी व व्यावसायिक यांच्याकडून सातत्याने कचरा टाकला जात असल्याने आणि महापालिकेकडून हा कचरा नियमित उचलला जात नसल्याने हा परिसर कचऱ्याचे आगारच बनत चालले आहे.

परिसरात खानावळ, बर्फी, हॉटेल्स यासह विविध दुकाने आहेत. उड्डाणपुलाच्या सुमोर उत्तर व दक्षिणेला मोठ्या प्रमाणात घरे असून त्या घरातील कचरा नागरिक उड्डाण पुलाच्या खाली टाकतात. त्या कचऱ्यात प्रामुख्याने प्लॅस्टिक पिशवी, चारा व हॉटेलमधील घाण तेथेच टाकतात. गेल्या वर्षभरापासून तिथे घाण पडली आहे.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

परिसरात दुर्गंधी व डासांचे साम्राज्य वाढले आहे. उड्डाण पुलाच्या दक्षिणेस असलेल्या तैयबा इमारतीजवळील गटार प्लॅस्टिक कचऱ्याने तुडूंब भरली आहे. या गटारीतून पाण्याचा निचरा होत नाही. सर्व पाणी रस्त्यावर येते. त्या पाठोपाठ कुसुंबा रस्त्यावरील सुन्नीपुरा भागात मुख्य गटारही कचऱ्याने पूर्ण भरली असून नळाला पाणी आल्यास या भागात गटारीचे पाणी मोहल्ल्यात शिरते.

गल्लीत ये-जा करणाऱ्या नागरिकांना त्याचा सामना करावा लागता. महापालिकेतर्फे शहरात सर्व गटारींची स्वच्छता करावी, कचरा टाकणाऱ्या नागरिकांवर महापालिकेतर्फे कारवाई करावी. उड्डाण पुलाखाली स्वच्छता करावी अशी मागणी परिसरातील नागरिकांनी केली आहे.

"वॉर्ड क्रमांक सहा व सात येथे रोज घंटागाडी येत नाही. नागरिकांना नाइलाजाने कचरा उड्डाणपुलाच्या खाली टाकावा लागतो. माजी नगरसेवकांना फोन केल्यानंतर देखील संबंधित प्रशासनाकडून कचरा उचलला जात नाही." - इरफान अहमद शफीक अहमद आग्रा एज्युकेशनल वेल्फेअर सोसायटी सदस्य, मालेगाव